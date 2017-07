Bad Marienberg - Eine griechische Staatsanleihe über drei Milliarden Euro ist erfolgreich am Kapitalmarkt platziert worden, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Gebote über mehr als 6,5 Milliarden Euro lagen vor. Diese erfolgreiche Kreditaufnahme Griechenlands zeigt, dass das Vertrauen der Finanzmärkte in das Land zurückgekehrt ist.

