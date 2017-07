Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Kraftfahrt-Bundesamt hat auch bei Porsche-Autos illegale Abschalteinrichtungen entdeckt. Zudem besteht ein ähnlicher Verdacht für Autos vom Typ VW Touareg. Das gab Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) in Berlin bekannt. Porsche bestätigte dies.

Bei Autos des Typs "Porsche Cayenne 3 Liter TDI Euro6" springe auf dem Rollenprüfstand eine so genannte "Aufwärmstrategie" an, die im Realverkehr nicht aktiviert werde. "Wir stufen das als unzulässige Abschalteinrichtung ein", sagte Dobrindt.

Es werde ein verpflichtender Rückruf angeordnet, für den der Hersteller die Kosten trage. Betroffen sind laut Dobrindt 22.000 Fahrzeuge in Europa, davon 7.500 in Deutschland. Da sich das Fahrzeug noch in der Produktion befinde, werde auch ein Zulassungsverbot ausgesprochen. "Es können keine weiteren Fahrzeuge mehr in Verkehr gebracht werden", sagte Dobrindt.

Zudem werde vermutet, dass die beanstandete Software auch beim VW Touareg verwendet worden sei. "Die Wahrscheinlichkeit ist durchaus hoch", sagte Dobrindt. VW-Chef Matthias Müller habe aber zugesichert, "dass er bei der Aufklärung, was den VW Touareg betrifft, voll umfänglich kooperativ mit uns zusammenarbeitet". VW-Finanzvorstand Frank Witter wollte sich in einer Analystenkonferenz nicht zu dem Thema äußern.

Porsche bestätigte, das Unternehmen habe das Kraftfahrt-Bundesamt über Unregelmäßigkeiten in der Motorsteuerungssoftware in einigen Fahrzeugen informiert. Im Zuge eines Rückrufs soll nun ein Software-Update durchgeführt werden. "Unabhängig von dem Rückruf führt Porsche weiterhin interne Überprüfungen an seinen Fahrzeugen durch und leitet daraus Optimierungen ab", so der Sprecher.

July 27, 2017

