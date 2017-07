"In der Tat macht die Autoindustrie derzeit Schlagzeilen - keine guten", so beschreibt Daimler -Vorstandschef Dieter Zetsche am Mittwoch die derzeitige Situation seiner Branche und meint wahrscheinlich das Dieselgate, sowie vor allem die jüngsten Kartellvorwürfe. Am Wochenende wurde bekannt, dass die Behörde einen Verdacht der illegalen Absprache der drei deutschen Autokonzerne nachgeht. Aus einem Bericht des "Spiegel", geht hervor, dass sich seit den 90er Jahren mehr als 60 Arbeitsgruppen zu Technik, Lieferanten, Kosten und Märkten abgesprochen haben sollen. Zetsche sagte zu den Kartellvorwürfen nur, dass die EU-Kommission bislang noch kein Verfahren eröffnet habe. Vor einem Jahr sollen Volkswagen und Daimler bei den...

