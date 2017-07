Media-Saturn-Minderheitseigner Kellerhals stellte sich erst gegen die Metro-Aufspaltung. Nun macht er der daraus hervorgegangen Ceconomy Probleme. Sie dürfe sich nicht mit mehr als 25 Prozent an einem Wettbewerber beteiligen.

Die erste große Transaktion der Media-Saturn-Mutter Ceconomy führt zu Ärger mit dem Minderheitseigner von Europas größter Elektronikhandelskette, Erich Kellerhals. Ceconomy dürfe keine Beteiligung von über 25 Prozent an einem Wettbewerber übernehmen, erklärte ein Sprecher von Kellerhals' Beteiligungsgesellschaft Convergenta am Donnerstag. Dies gelte sowohl für das In- als auch das Ausland, sagte er unter Verweis auf ...

