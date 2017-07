Bundesinfrastrukturminister Alexander Dobrindt erwartet bei der für 2018 geplanten Vergabe der Frequenzen für die fünfte Mobilfunkgeneration (5G) zweistellige Milliardeneinnahmen. Daraus soll in den Internetausbau investiert werden.

Bundesinfrastrukturminister Alexander Dobrindt setzt bei der für 2018 geplanten Vergabe der Frequenzen für die fünfte Mobilfunkgeneration (5G) auf einen großen weiteren Investitionsschub. Angesichts der "sehr werthaltigen Frequenzen" erwarte er einen zweistelligen Milliarden-Betrag an Einnahmen, sagte der CSU-Politiker am Donnerstag in Berlin. Daraus sollte in weitere Förderprogramme zum Ausbau ...

