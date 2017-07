Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Höhere Kfz-Steuer durch neue Abgastests

Gleiches Automodell, höhere Kfz-Steuer: Auf Neuwagenkäufer in Deutschland kommen ab September 2018 höhere Abgaben zu. Grund ist nach Angaben des europäischen Automobilherstellerverbandes ACEA vom Donnerstag ein neues Verfahren für Abgastests, das bei Messungen "zu höheren CO2-Werten" führt. Da in Deutschland die Kfz-Steuer am CO2-Ausstoß hängt, werden hier Steuerbescheide bei Neuwagen höher ausfallen.

Dobrindt: Fonds in dreistelliger Millionenhöhe für Mobilitätskonzepte

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hat einen Fonds "in dreistelliger Millionenhöhe" angekündigt, der beim Diesel-Gipfel der Regierung mit der Autoindustrie am kommenden Mittwoch beschlossen werden soll. Ziel sei es, "neue Mobilitätskonzepte in den Städten" zu entwickeln, zum Beispiel digitale Möglichkeiten.

Zypries will iranische Wirtschaft stärker einbinden

Zwei Jahre nach der Unterzeichnung des Atomabkommens mit dem Iran hat Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries für eine Beschleunigung der bilateralen Beziehungen plädiert. "Das Atom-Abkommen mit dem Iran hat für uns die Bedingungen für die Wiederannäherung und wirtschaftliche Öffnung des Iran geschaffen", sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag anlässlich eines Treffens mit dem iranischen Verkehrs- und Stadtentwicklungsminister Abbas Akhoundi.

Bundesregierung will Macrons Vorschlag für Flüchtlings-Hotspots in Libyen "prüfen"

Die Bundesregierung will den Vorschlag von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron prüfen, in dem nordafrikanischen Krisenstaat Libyen Hotspots für Flüchtlinge einzurichten. "Die Bundesregierung engagiert sich gemeinsam mit der EU und ihren Mitgliedstaaten, insbesondere Frankreich und Italien, dafür, die illegale Migration über die zentrale Mittelmeerroute einzudämmen", sagte ein Regierungssprecher der Nachrichtenagentur AFP in Berlin.

Frankreich verstaatlicht vorübergehend Schiffsbauer STX France

Frankreich verstaatlicht im Streit mit Italien vorübergehend den Schiffsbauer STX France. Es gehe um den Schutz von Frankreichs "strategischen Interessen", sagte Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Donnerstag in Paris. Die Verstaatlichung der Werft im westfranzösischen Saint-Nazaire koste den Staat rund 80 Millionen Euro. Nun sollen die Verhandlungen mit Italien um die Zukunft von STX France neu aufgenommen werden.

Werner Hoyer bekommt weitere Amtszeit bei Europäischer Investitionsbank

Der Deutsche Werner Hoyer leitet für weitere sechs Jahre die Europäische Investitionsbank (EIB). Die Amtszeit des 65-Jährigen sei durch den Gouverneursrat des Instituts bis Ende 2023 verlängert worden, teilte die EU-Bank am Donnerstag mit. Hoyer ist seit Januar 2012 Präsident der EIB mit Sitz in Luxemburg. Davor war der FDP-Politiker Staatsminister im Auswärtigen Amt.

David Ramsden neuer BoE-Vizegouverneur

Die britische Regierung hat David Ramsden zum Mitglied des geldpolitischen Ausschusses MPC und stellvertretenden Gouverneur der Bank of England ernannt. Ramsden, der für einen anderen Kandidaten einspringt, der den Verdacht eines Interessenskonflikts nicht ausräumen konnte, wird für die BoE-Bilanz zuständig sein.

US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas höher als erwartet

In den USA sind in der Woche zum 22. Juli 2017 etwas mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als erwartet gestellt worden. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 10.000 auf 244.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 240.000 vorhergesagt.

Index der Chicago-Fed deutet auf wachsende Aktivität

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im Juni verstärkt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) stieg auf plus 0,13 Punkte, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den Vormonat wurde ein Indexstand von minus 0,30 Punkten genannt. Der aussagekräftigere gleitende Dreimonatsdurchschnitt verbesserte sich auf plus 0,06 (minus 0,04) Punkte.

US-Industrie erhält deutlich mehr Aufträge für langlebige Güter

Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA hat sich im Juni weitaus stärker als erwartet entwickelt, was hauptsächlich an hohen Flugzeugbestellungen lag. Wie das US-Handelsministerium berichtete, erhöhten sich Orders gegenüber dem Vormonat um 6,5 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg von nur 3,8 Prozent gerechnet. Im Vormonat waren die Auftragseingänge nach revidierten Berechnungen um 0,1 (bisher: 0,8) Prozent gesunken.

Putin kündigt Reaktion Russlands auf US-Sanktionen an

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die geplanten US-Sanktionen empört zurückgewiesen. Moskau werde früher oder später auf diese "Frechheit" reagieren, sagte der Kreml-Chef am Donnerstag bei einem Besuch in Finnland. "Wir verhalten uns sehr zurückhaltend und geduldig, aber ab einem gewissen Zeitpunkt werden wir eine Antwort geben müssen, denn es ist unmöglich, diese Art von Frechheit gegenüber unserem Land ewig zu tolerieren." Putin beklagte eine "wachsende anti-russische Hysterie" in den USA.

Türkische Zentralbank lässt Leitzinsen unverändert

Die Zentralbank der Türkei hat ihre Leitzinsen unverändert gelassen. Nach Mitteilung der Zentralbank bleiben der Satz für einwöchige Refinanzierungsgeschäfte bei 8,00 Prozent, der Satz für Übernachtkredite bei 9,25 Prozent und der Tagesgeldsatz bei 7,25 Prozent.

