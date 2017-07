FRANKFURT (Dow Jones)--Der Sportartikelhersteller Adidas ist außerordentlich erfolgreich durch das zweite Quartal gekommen und traut sich für das Gesamtjahr ein viel höheres Gewinnwachstum zu als bisher. Der Umsatz aus den fortgeführten Geschäftsbereichen stieg im Zeitraum April bis Juni um 20 Prozent auf 5,0 Milliarden Euro, wie die Herzogenauracher überraschend mitteilten. Operativ legte der Gewinn um 18 Prozent auf 505 Millionen Euro zu, obwohl ein Sondereffekt im Vorjahreszeitraum den Gewinn um 70 Millionen Euro künstlich aufgebläht hatte.

Im Frankfurter Spezialistenhandel legt der Adidas-Kurs in Reaktion auf die Zahlen deutlich zu. Im Vergleich zum Xetra-Schluss verteuert sich die Aktie gegen 19.10 Uhr um fast 4 Prozent auf 184,01 Euro.

Adidas gelang der Gewinnanstieg, weil der Konzern einerseits die Kostensituation verbessern und andererseits die Bruttomarge steigern konnte. Der Gewinn aus den fortgeführten Geschäftsbereichen erhöhte sich im zweiten Quartal um 16 Prozent auf 347 Millionen Euro.

Unter dem Strich sieht es allerdings nicht ganz so rosig aus. Adidas verkauft unter anderem die Marken Taylormade und CCM Hockey. Die Transaktionen werden sich mit rund 200 Millionen Euro negativ auf das Ergebnis der aufgegebenen Geschäftsbereiche auswirken, wie das Unternehmen zuvor schon mitgeteilt hatte. Wie hoch das Nettoergebnis im zweiten Quartal ausfällt, berichtete Adidas zunächst nicht.

Angesichts der starken Entwicklung im ersten Halbjahr erhöht Adidas seine Prognose für 2017. Das Management geht nun davon aus, dass der währungsbereinigte Umsatz um 17 bis 19 Prozent steigen wird, während die bisherige Prognose ein Plus von 12 bis 14 Prozent im Vergleich zum angepassten Umsatz 2016 der fortgeführten Geschäftsbereiche von 18,483 Milliarden Euro vorsah.

Darüber hinaus rechnet das Unternehmen mit einer Verbesserung der Bruttomarge in der zweiten Jahreshälfte 2017 sowie mit fortgesetzten operativen Verbesserungen. Der Gewinn aus den fortgeführten Geschäftsbereichen soll 2017 deshalb um 26 bis 28 Prozent auf 1,360 bis 1,390 Milliarden Euro steigen. Ursprünglich war das Unternehmen im März hier von einem Anstieg um 13 bis 15 Prozent auf 1,2 bis 1,225 Milliarden Euro ausgegangen. Das Gewinnwachstum fällt damit also annähernd doppelt so hoch aus wie bislang gedacht.

Weitere Einzelheiten nannte der Konzern nicht. Dies soll mit der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse am 3. August nachgeholt werden.

