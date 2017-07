FRANKFURT (Dow Jones)--Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal hat seinen Gewinn dank steigender Umsätze im ersten Halbjahr 2017 deutlich gesteigert. Unter dem Strich legte das Nettoergebnis gestützt von 4 Prozent höheren Umsätzen um rund ein Drittel auf 2,035 Milliarden Euro zu, wie die Franzosen mitteilten.

L'Oreal wuchs bis auf Afrika in allen Weltregionen, wobei das Umsatzplus in Europa mit am niedrigsten blieb. Für das Gesamtjahr zeigte sich der Konzern zuversichtlich, schneller als der Kosmetikmarkt zu wachsen. Dabei sollen sowohl der Umsatz als auch der Gewinn zulegen.

