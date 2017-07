Martin Schulz ist ohne Chance gegen Kanzlerin Angela Merkel. Nicht weil sie so stark wäre - sondern weil der SPD-Kandidat schlicht einen handwerklich hundsmiserablen Wahlkampf führt.

Wer an Martin Schulz denkt, muss automatisch auch an Peer Steinbrück denken. Nicht nur deshalb, weil dem SPD-Kanzlerkandidaten ein ähnliches Wahlergebnis blüht wie seinem Vorgänger, sondern weil sein Wahlkampf Erinnerungen an ein Zitat des Exkanzlerkandidaten Steinbrück weckt: "Hätte, Hätte, Fahrradkette ..."

Der Wahlkampf von Schulz ist bislang ein einziges "Hätte". Hätte er nur dies, hätte er nur das getan ... Schulz hat es aber nicht getan, und deshalb steht er für einen Wahlkampf der verpassten Gelegenheiten. Für seine Holterdipolter-Inthronisierung konnte er nichts, dafür war Sigmar Gabriel verantwortlich. Aber damit fing die Misere an. Ein Mann musste von heute auf morgen die Kanzlerin herausfordern - ohne Strategie, ohne Programm, ohne ein echtes Team.

Schulz hatte zu Beginn seiner Kampagne nur die in Wahlkämpfen völlig unerfahrene SPD-Generalsekretärin Katarina Barley an seiner Seite sowie seinen engen Vertrauten Markus Engels, in Sachen Wahlkampfführung ähnlich unbeleckt.

In dieser Situation versuchte Schulz den sozialdemokratisch sicheren Weg zu gehen. Und der heißt Gerechtigkeit. Der Begriff wärmt das Herz der Partei, eignet sich für schauerliche Erzählungen über ein vermeintlich ungerechtes Land.

Pech nur, dass dem die objektiven Daten und das Gefühl der großen Mehrheit der Wähler entgegenstehen. Aber in seiner Partei hatte Schulz damit zunächst Erfolg.

Der Kandidat und seine Partei verfielen in einen kollektiven Rausch - 100 Prozent Zustimmung! - und glaubten fest, dass sich die politische Trunkenheit auf die Wähler übertragen werde. Eine Zeit lang sah es auch so aus - unter anderem, weil sich Wähler und die Medien nach einem spannenden Wahlkampf ...

