Beförderung von Jon Elliott zum Bluebeam CEO und Berufung von Jim Atkinson als CRO



Pasadena, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Bluebeam, Inc (https://www.bluebeam.com/)., ein Tochterunternehmen der Nemetschek Group, das als führender Entwickler von innovativen Technologielösungen für die Architektur-, Ingenieur- und Baubranche (Architecture, Engineering, Construction, AEC) gilt, hat heute mit der Beförderung von Jon Elliott zum Chief Executive Officer und der Berufung von Jim Atkinson zum Chief Revenue Officer zwei wichtige Neubesetzungen in seiner Führungsriege bekanntgegeben.



Elliott hatte vor seiner Ernennung zum CEO die Rolle des Chief Operating Officer bei Bluebeam inne. Er bringt fast zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich globale Betriebsführung, Vertriebsleitung und Finanzen mit ein, und war bei weltweiten Hardware-, Software- und Dienstleistungsunternehmen tätig, von kleinen Technologieunternehmen in privater Hand bis hin zu großen börsennotierten multinationalen Konzernen in der Medien- und Unterhaltungsindustrie und Musikinstrument-Branche.



"Bluebeam hat seit der Akquisition einen maßgeblichen Beitrag zum Konzernwachstum der Nemetschek Group geleistet. Jon war ausschlaggebend für strukturelle Veränderungen bei Bluebeam, um die rasche Expansion fortzusetzen und ich bin überzeugt, dass er Bluebeams kommende Wachstumsentwicklung hervorragend anleiten wird", erklärte Sean Flaherty, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Bluebeam und Chief Strategy Officer der Nemetschek Group. "Wir haben keinen Zweifel daran, dass Jons Weitsicht die globale Führungsrolle von Bluebeam im Bereich AEC ausbauen wird".



Zusätzlich zur Beförderung von Elliott konnte Bluebeam Ende Juni Jim Atkinson in der neu geschaffenen Rolle des CRO willkommen heißen. Atkinsons 20-jährige Führungserfahrung im Technologiebereich wird entscheidend zu Bluebeams nächster Wachstumsphase und der globalen Ausweitung beitragen. Atkinson zeichnete in seinen letzten Rollen für die Entwicklung erfolgreicher globaler Vertriebs-, Marketing- und Business Development-Teams bei Avid und Line 6 verantwortlich.



"Bluebeam gründet sich auf die tiefgreifende Beziehung zu Kunden und Partnern", so Elliott. "Jims Expertise in der Entwicklung von auf Wertschöpfung konzentrierten Teams bereichert die Geschäftsleitung von Bluebeam um eine weitere Kompetenz, und ich bin zuversichtlich, dass er eine wesentliche Rolle dabei spielen wird, die kundenzentrierte Innovationsstärke von Bluebeam im Zuge unserer fortgesetzten Expansion auf die nächste Ebene zu führen".



Bluebeam Mitgründer Don Jacob verbleibt in seiner Position als Bluebeam CTO. "Wir möchten Don Jacob unsere aufrichtige Anerkennung für die Art und Weise aussprechen, in der er das Unternehmens durch die jüngste Übergangszeit geleitet hat", sagte Flaherty. Jacob wird weiterhin die kundenorientierte Produktentwicklung des Unternehmens steuern und darüber hinaus eine führende Rolle bei breiter angelegten Portfolioinitiativen der Nemetschek Group einnehmen.



Die Führungsriege wird mit Tracy Heverly, Chief Human Capital Officer, abgerundet, die bewährt für die Aufrechterhaltung der Unternehmenskultur von Bluebeam steht und gleichzeitig eine Schlüsselrolle bei der globalen Büroerweiterung spielen wird. Heverly leitete jüngst die Eröffnung des Bluebeam Büros in Stockholm (Schweden) und ist bei der kontinuierlichen Erweiterung der Bluebeam Präsenz mit USA-weiten Niederlassungen federführend.



Bluebeam, Inc.



Mehr als eine Million Nutzer in über 130 Ländern vertrauen auf Bluebeams smarte, intuitive Markup- und Kollaborationslösungen, die technischen Experten die fortschrittliche digitale Zusammenarbeit und Verwaltung von Projekten erlaubt. Bluebeam wurde im kalifornischen Pasadena gegründet und unterhält mittlerweile weitere Niederlassungen in Kalifornien, Illinois, New Hampshire, Kanada, Dänemark, England und Schweden. Bluebeam ist ein Unternehmen der Nemetschek Group (https://www.nemetschek.com/en/). Sie können über unsere Website (https://bluebeam.com/en/trials) eine kostenlose 30-tägige Testversion von Bluebeam Revu herunterladen.



