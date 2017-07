NEW YORK (Dow Jones)--Die amerikanische und die kalifornische Umweltbehörde haben die Modifikationen genehmigt, die der Volkswagen-Konzern an einigen Diesel-Fahrzeugen vornehmen will, die mit illegaler Software zur Schönung von Abgaswerten ausgestattet waren. US-Kunden von 326.000 Fahrzeugen haben jetzt die Wahl, die Modifikationen zuzulassen oder auf das Angebot des Autobauers einzugehen, die Fahrzeuge zurückzukaufen.

Die Zulassung der Modifikation gilt für den VW Jetta, den Jetta SportWagen, den Golf und den Beetle der Modelljahre 2009 bis 2014. Auch der Audi A3 von 2010 bis 2013 ist betroffen. Volkswagen könnte mit der Reparatur die eigene Rechnung für den Abgasskandal in den USA drücken, die je nach Anzahl der zurückzukaufenden Autos über 25 Milliarden US-Dollar teuer werden kann.

