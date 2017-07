Stuttgart (ots) - Die Erfolgsfahrt von Porsche dürfte durch die Schummeldiesel im Cayenne nicht gestoppt werden, doch wird damit wieder einmal deutlich, dass der Verlust der Selbstständigkeit und die Eingliederung in den VW-Konzern nicht nur Vorteile hat. Der kleine Autobauer braucht den großen Konzern, um beim epochalen Wandel in der Branche mithalten zu können. Der Vorstoß in die Elektromobilität, die Digitalisierung des Geschäfts und die Entwicklung neuer Mobilitätsdienste sind sehr teuer. Die enge Verflechtung, die Kostenvorteile bringt, kann jedoch dazu führen, dass Probleme bei anderen Konzerntöchter unmittelbar auf Porsche durchschlagen.



