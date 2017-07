Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Kavalan, Taiwans Destillerie für

Premium-Whisky, konnte erneut die prestigeträchtigste Auszeichnung in

seiner Kategorie für sich verbuchen - dieses Mal bei der

International Wine and Spirit Competition

(https://www.iwsc.net/)(IWSC), die ihre Auszeichnungen am 26. Juli

bekanntgegeben hat.



In einem Zeitraum von nur zwei Jahren sind das insgesamt drei

Trophäen für den Kavalan Solist Ex-Bourbon Single Cask Strength

(http://www.kavalanwhisky.com/EN/product-detailed.aspx?Serno=25), der

ebenfalls Anfang Juli einen Preis bei der International Spirits

Challenge (http://www.internationalspiritschallenge.com/) (ISC) im

zweiten Jahre in Folge gewann.



Herr YT Lee, CEO von Kavalan, erklärte, dass der Ex-Bourbon

nunmehr bei zwei äußerst renommierten Wettbewerben zum besten Whisky

weltweit gekürt worden sei.



"Seit dem Beginn unserer Pionierarbeit mit Whisky vor zehn Jahren

bis zum heutigen Tag hat die Qualität für uns immer Vorrang, denn wir

haben es uns zur Aufgabe gemacht, einen Weltklasse-Whisky in Taiwan

zu produzieren", sagte Herr Lee.



Der Ex-Bourbon konnte ebenfalls ein Gold Outstanding abräumen und

weitere vier Whiskys von Kavalan wurden mit IWSC-Goldauszeichnungen

prämiert:



- Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

- Solist Vinho Barrique Single Cask Strength Single Malt Whisky

- Kavalan Classic Single Malt Whisky

- Kavalan Distillery Reserve Single Malt Whisky (Peaty Cask)



Als Pionier für Whisky aus Taiwan hat Kavalan nach und nach die

höchsten Auszeichnungen gewonnen, die die Branche zu vergeben hat.

Der Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength (http://www.kavala

nwhisky.com/en/product/index.aspxKavalan%20Solist%20Amontillado%20Sh

erry%20Single%20Cask%20Strength%20Single%20Malt%20Whisky@16) wurde im

Jahr 2016 von den renommierten World Whiskies Awards

(http://www.worldwhiskiesawards.com/2016/) (WWA) zum World's Best

Single Cask Single Malt Whisky (http://www.worldwhiskiesawards.com/ka

valan-solist-amontillado-sherry-single-cask-strength.25585.html)

ernannt und der Solist Vinho Barrique (http://www.kavalanwhisky.com/e

n/product/index.aspxKavalan%20Solist%20Vinho%20Barrique%20Single%20C

ask%20Strength%20Single%20Malt%20Whisky%3Cbr/%3E@7) hat 2015 die

Auszeichnung als World's Best Single Malt Whisky

(http://www.worldwhiskiesawards.com/2015/) gewonnen.



Über Kavalan Whisky



Taiwans erste Whisky-Destillerie widmet sich seit dem Jahr 2006

der Kunst des Brennens von Single Malt Whisky. Der bei hoher

Luftfeuchtigkeit und Hitze gereifte Kavalan profitiert zudem von den

Bergwinden und Meeresbrisen sowie vom Quellwasser des Snow Mountain,

die in ihrer Kombination alle zum cremigen Charakter, dem

Markenzeichen von Kavalan Whisky, beitragen. Der Name der Brennerei

geht auf die Bezeichnung der Ureinwohner für die Yilan-Region zurück,

wo sie beheimatet ist. Das Unternehmen kann sich unter der

Muttergesellschaft King Car Group auf 30 Jahre Erfahrung im Bereich

der Getränkeherstellung stützen. Sie hat mehr als 230 Gold-Awards

gewonnen und die Produkte sind in 60 Ländern erhältlich. Besuchen Sie

www.kavalanwhisky.com/EN/main.aspx



