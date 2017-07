Neuste MedienmitteilungenUBS-Ergebnis zweites Quartal 2017

Zurich 28. Jul 2017 06:00 Price Sensitive Information Quarterly Results

2Q17-Reingewinn steigt 14% auf CHF 1,2 Milliarden

Bereinigter1 Vorsteuergewinn CHF 1,7 Milliarden; verwässertes Ergebnis pro Aktie CHF 0.31



Bereinigter1 Vorsteuergewinn CHF 1,0 Milliarden im globalen Wealth Management, plus 15% gegenüber Vorjahresquartal



Bereinigte1 Rendite auf Eigenkapital abzüglich Goodwill und anderer immaterieller Vermögenswerte 11,4% oder 15,9% ohne latente Steueransprüche2



Erstes Halbjahr 2017: Bereinigter1 Vorsteuergewinn CHF 3,6 Milliarden, plus 19% im Vorjahresvergleich; den Aktionären zurechenbarer Reingewinn CHF 2,4 Milliarden, plus 40% im Vorjahresvergleich; verwässertes Ergebnis pro Aktie CHF 0.64



Harte Kernkapitalquote 13,5% (CET1, vollständig umgesetzt) und Leverage Ratio des harten Kernkapitals (CET1) 3,7%



UBS generiert USD 325 Millionen für Rise, den weltweit grössten Impact-Investing-Fonds

1 Siehe «Bereinigte Ergebnisse» am Ende dieser Mitteilung.

2 Ohne Berücksichtigung von latentem Steueraufwand / latenten Steuergutschriften im Zusammenhang mit dem den Aktionären zurechenbaren Reingewinn und ohne Berücksichtigung von nicht als Kernkapital (CET1) anrechenbaren latenten Steueransprüchen im Zusammenhang mit dem Eigenkapital abzüglich Goodwill und anderer immaterieller Vermögenswerte.