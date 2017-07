Von Megumi Fujikawa

TOKIO (Dow Jones)--Die Bank of Japan (BoJ) wird wohl an ihrer aktuellen Geldpolitik festhalten, solange bis die Dynamik in Richtung des Inflationsziels Bestand hat. Dies geht aus der Kurzfassung des Protokolls der Sitzung des geldpolitischen Rats der Notenbank vom 19. und 20. Juli hervor. Auf der Sitzung hatte die Notenbank beschlossen, ihr Inflationsziel zum sechsten Mal zu verschieben. Sie geht nun davon aus, die angestrebten 2 Prozent Inflation erst im Fiskaljahr 2020 und damit ein Jahr später als bisher vorgesehen zu erreichen.

