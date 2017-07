SANDPIPER Digital Payments AG: Verkauf von Sandpiper Digital Payments Asia Pte. Ltd.

SANDPIPER Digital Payments AG: Verkauf von Sandpiper Digital Payments Asia Pte. Ltd.

- SANDPIPER veräussert 85% der Beteiligung und fokussiert auf profitables Wachstum

- SANDPIPER setzt Restrukturierung weiter um

St. Gallen, 28. Juli 2017 - Die SANDPIPER Digital Payments AG (BX Berne eXchange, Ticker: SDP, www.sandpiper.ch, Open Market, Frankfurt, ISIN: CH0033050961), verkauft 85% ihrer Beteiligung Sandpiper Digital Payments Asia ("Sandpiper ASIA) mit Sitz in Singapur.

Sandpiper ASIA ist ein lokaler Anbieter von kontaktlosen Zahlungs- und Zugangslösungen für den Eventbereich in Singapur. Sandpiper ASIA konzentriert sich in Zukunft eigenständig auf die Bearbeitung des lokalen Marktes in Singapur.

Die SANDPIPER Gruppe arbeitet weiterhin an der internationalen Erschließung des Eventmarktes mit innovativen Lösungen für Festivals und Events durch ihre Portfoliogesellschaft Playpass BV. Playpass entwickelt sich sehr erfreulich und verzeichnet ein dynamisches Wachstum. Beide Gesellschaften, Playpass und SANDPIPER Asia, kooperieren auch zukünftig bei diversen Projekten.

Der Verkauf von Sandpiper ASIA ist ein weiterer Baustein in der Umsetzung von Maßnahmen, die zum nachhaltigen und profitablen Wachstum der SANDPIPER Gruppe beitragen.

Über SANDPIPER Digital Payments AG

SANDPIPER Digital Payments AG, www.sandpiper.ch, ist ein börsenkotiertes Holdingunternehmen mit den Schwerpunkten innovative Zahlsysteme, Lösungen für Marketing und Kundenbindung sowie Informatik-Dienstleistungen. Das Unternehmen zählt zu den führenden und größten Betreibern von Closed- und Open-Loop Proximity-Payment Lösungen im Bereich von Sportveranstaltungen, Events und Digital Content Networks.

SANDPIPER ist mehrheitlich an den Gesellschaften Multicard NL B.V., InterCard AG Informationssysteme, Ergonomics AG, IDPendant GmbH sowie PAIR Solutions GmbH beteiligt.

Kontakt: email news@sandpiper.ch; Tel: +41-44-7838030; Fax: +41-44-7838040; Website: www.sandpiper.ch

