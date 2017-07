SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 51,36 US-Dollar. Das waren 13 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 14 Cent auf 48,90 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel kurz vor dem Wochenende. Nach einer kräftigen Erholung der Ölpreise im Verlauf der Woche hielten sich die Investoren mit Käufen eher zurück. Seit Montag haben der Brent-Preis und der US-Ölpreis um jeweils etwa acht Prozent zugelegt. Preistreiber war unter anderem ein überraschend starker Rückgang der Ölreserven in den USA, der auf ein geringeres Angebot hindeutet und den Ölpreisen Auftrieb verlieh./jkr/stb

