Dublin, Ireland - 28. Juli 2017 - Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN) gab heute die Halbjahresresultate per 30. Juni 2016 bekannt.

Höhepunkte

Weiterer Ausbau der Organisation, um Produkte in den USA zu kommerzialisieren, dank weiterem Personal mit fundierter Marketing- und Verkaufserfahrung

LuMeBlue Zulassungsgesuch (NDA) bei FDA am 21. Juli 2017 eingereicht

Zemcolo Zulassungsgesuch (NDA) in Vorbereitung

Erste vorbereitende Marketing-Aktivitäten für LuMeBlue und Zemcolo gestartet

Bekanntgabe der erfolgreichen Resultate im klinischen Versuch von Eleview verglichen mit dem Therapiestandard bei der Entfernung von grossen, gestielten Polypen

Phase II klinische Studie Zemcolo gestartet für eine zweite Indikation bei Reizdarmsyndrom mit Durchfall (IBS-D)

US Phase III klinische Studie Remimazolam schloss erfolgreich den klinischen Versuch bei Patienten ab, die sich einer Lungenspiegelung unterziehen mussten

Dr. Falk Pharma, der Lizenznehmer für Europa und ausgewählte Länder ausgenommen den USA, bereitet die europäische Marktzulassung für Zemcolo vor

Der Zulassungsantrag für Qolotag in Europa als Medizinprodukt wurde gestellt und am 24. Juli 2017 bewilligt

Das Unternehmen erhielt CHF102.8 Millionen von der Platzierung eigener Aktien in Höhe von 315,447 Stück und 618,500 Stammaktien durch die Ausübung von Mitarbeiter-Aktienoptionen

Die Einnahmen und Lizenzgebühren von Uceris im ersten Halbjahr 2017 belaufen sich auf schätzungsweise EUR 12.1 Million vs. EUR 13.8 Millionen gegenüber der Vorjahresperiode als Folge eines geringeren Nettoumsatzes von Uceris durch Valeant, die tieferen Einnahmen basieren auf einer Schätzung von TRX Daten, da die Halbjahreszahlen von Valeant noch nicht eingetroffen sind

Cosmo gab bekannt, dass das Unternehmen eine Schiedsgerichtklage gegen Santarus Inc. und Valeant Pharmaceuticals Irland Ltd. angestrengt hat, um die Lizenzvereinbarung mit Valeant für Uceris zu beenden und die Vermarktung an Cosmo zu übertragen

Höhepunkte im ersten Halbjahr 2017

Umsatz EUR 31.8 Millionen gegenüber EUR 31.6 Millionen im Vorjahr

Operative Netto-Kosten von EUR 36.1 Millionen gegenüber EUR 19.4 Millionen im Vorjahr, EUR 13.4 Millionen Kosten verbunden mit der US-Verkaufs- und Marketingorganisation

Operativer Verlust von EUR 8.4 Millionen gegenüber einem operativen Gewinn von EUR 8.8 Millionen im Vorjahr

Finanzausgaben von EUR 11 Millionen beinhalten einen unrealsierten Verlust von EUR 9.9 Millionen auf den unternehmenseigenen US-Dollar-Cashbeständen und Investment Bonds

Verlust nach Steuern von EUR 17.3 Millionen gegenüber einem Gewinn von EUR 5.6 Millionen im Vorjahr

Barmittel und Ähnliches sowie Bond Investments von EUR 263.5 Millionen am 30. Juni 2017

Kennzahlen

EUR 1,000 H1 2017 H1 2016 Erfolgsrechnung Umsatz 31,824 31,648 Sonstige Erträge 268 10 Umsatzkosten (10,670) (9,554) Forschungs- und Entwicklungskosten (4,557) (3,535) Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten (21,184) (6,322) Beteiligungsergebnis aus assoziierten Unternehmen (4,049) (3,486) Operatives Resultat (8,368) 8,761 Finanzeinkünfte (11,000) 240 Gewinn/(Verlust) vor Steuern (19,368) 9,001 Ertragssteueraufwand 2,098 (3,406) Gewinn/ (Verlust) für die Periode (17,270) 5,595 Aktien Gewichtete durchschnittliche Anzahl 14,578,249 14,103,536 Gewinn pro Aktie (in EUR) (1.185) 0.397 Finanzbericht 30.06.2017 31.12.2016 Langfristige Vermögenswerte 303,288 256,400 Barmittel und Ähnliches 136,315 117,649 Sonstiges Umlaufvermögen 67,659 69,425 Verbindlichkeiten 26,553 27,916 Eigenkapital 480,697 415,546 Eigenkapitalquote (in %) 95% 94%

Ausblick

Cosmo hat das Zulassungsgesuch für LuMeBlue gestellt und erwartet die Zulassung für Zemcolo im zweiten Halbjahr stellen zu können. Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten werden 2017 aufgrund erster vorbereitender Marketing-Aktivitäten von LuMeBlue and Zemcolo sowie dem Aufbau der US-Organisation deutlich steigen. Die klinische Studie Zemcolo Phase II für eine zweite Indikation bei Reizdarmsyndrom mit Durchfall (IBS-D) ist gestartet.

Alessandro Della Chà , CEO, kommentierte: "Wir konnten im ersten Halbjahr unsere US-Marketing- und Verkaufsorganisation weiter aufbauen. Wir haben Eleview in den USA lanciert, die Zulassung für LuMeBlue gestellt und werden die Zulassung für Zemcolo im zweiten Halbjahr stellen. Wir sind zuversichtlich, dass wir die Bewilligung für diese Produkte erhalten und haben bereits mit ersten vorbereitendenden Marketing-Aktivitäten begonnen. Wir verfügen über die nötige Liquidität um den Aufbau in den USA fortzusetzen und kombiniert mit unserer starken Produktpipeline nachhaltig Wert für die Aktionäre zu schaffen. Wir werden unsere Auslizenzierungen fortführen und erwarten, im zweiten Halbjahr 2017 interessante Neuigkeiten berichten zu können.»

Über Cosmo Pharmaceuticals

Cosmo ist ein Spezialitäten-Pharmaunternehmen, das in optimierten Therapien für ausgewählte Magen-Darm-Erkrankungen weltweit führend werden will. Die proprietäre klinische Entwicklungspipeline von Cosmo fokussiert auf innovativen Behandlungen von entzündlichen DarmÂerkrankungen (IBD) wie zum Beispiel Colitis Ulcerosa und die Morbus-Crohn-Krankheit sowie DickdarmÂinfektionen. Zusätzlich entwickelte Cosmo Eleview, ein Hilfsmittel zur Entfernung von Polypen, und arbeitet an der Entwicklung von Methylen Blau MMX, einem Diagnostikum zur Erkennung von Dickdarmkrebs und an neuen chemischen Substanzen, die von der Beteiligungsgesellschaft Cassiopea S.p.A. zur topischen Behandlung von Hautkrankheiten entwickelt werden. Zu Cosmo's MMX-Produkte, die im Markt eingeführt sind, zählen Lialda/Mezavant/Mesavancol, ein MediÂkament zur Behandlung von Colitis Ulcerosa, das weltweit an Giuliani und Shire Limited lizenziert wurde sowie Uceris/Cortiment, ein Steroid mit geringen Nebenwirkungen, welches für die Behandlung von Patienten mit leichter bis mittelschwerer Colitis Ulcerosa indiziert ist und welches global an Santarus/Salix/Valeant und in der restlichen Welt an Ferring auslizensiert ist. Cosmo's patentierte MMX-Technologie ist für die Produktpipeline des Unternehmens zentral. Sie wurde auf der Basis der Erfahrungen bei der Formulierung und Herstellung von Arzneimitteln zur Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen für internationale Kunden in den GMP-konformen (Good Manufacturing Practice) Produktionsstätten in Lainate, Italien, entwickelt. Die Technologie erlaubt die gezielte Darreichung von aktiven Substanzen im Darm. Cosmo ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen auf www.cosmopharma.com

Some of the information contained in this press release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Cosmo undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.