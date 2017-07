TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Schwäche der US-Technologiewerte vom Donnerstag lastet am Freitag auf den ostasiatischen Börsen. An der Wall Street hatte der Dow-Jones-Index zwar ein Rekordhoch erklommen, doch verbuchten die Nasdaq-Indizes deutlichere Verluste.

In Tokio gibt der Nikkei-225-Index um 0,6 Prozent nach auf 19.954 Punkte. An der Börse in Seoul verliert der Kospi 1,4 Prozent, belastet von Indexschwergewicht Samsung, dessen Kurs um 3,5 Prozent nachgibt. Händler sprechen von fortgesetzten Gewinnmitnahmen. Samsung hatte am Donnerstag ein Rekordergebnis gemeldet, das aber nicht überraschend kam.

In Hongkong geht es für den Hang-Seng-Index (HSI) um 0,6 Prozent nach unten. Die Börse Schanghai zeigt sich kaum verändert und hält sich damit besser als die anderen Märkte der Region.

In Sydney verzeichnet der S&P/ASX-200 ein Minus von 1,5 Prozent. Auch hier werden Gewinnmitnahmen für die Verluste verantwortlich gemacht.

Nissan-Rabattaktionen verärgern Anleger

Unter den Einzelwerten verlieren Nissan in Tokio 4,2 Prozent, nachdem der Automobilhersteller am Donnerstag nach Börsenschluss einen Rückgang des operativen Gewinns um 13 Prozent im ersten Geschäftsquartal gemeldet hat. Beobachter bemängeln, dass Nissan seine US-Verkaufszahlen um jeden Preis halten wolle. Das Unternehmen hat es zwar geschafft, den Rückgang des US-Geschäfts dank des populären SUVs Crossover einzudämmen. Allerdings belasteten die gewährten Rabatte auf den Crossover die Marge im harten US-Markt.

In Hongkong büßen die Aktien des Versicherers AIA 1,7 Prozent ein, obwohl die Halbjahreszahlen des Unternehmens von Analysten gelobt werden. Allerdings ist die AIA-Aktie seit Jahresbeginn stärker gestiegen als der HSI, so dass auch hier Gewinne mitgenommen werden dürften.

Besser als der Markt halten sich in Hongkong die Aktien von ZTE mit einem Plus von 0,3 Prozent. Der Telekom-Ausrüster verkauft ein Paket von 10,1 Prozent der Aktien seiner Entwicklungssparte Nubia. Der Anteil von ZTE an Nubia sinkt dadurch auf 49,9 Prozent.

Schweizer Franken im asiatischen Handel unter Druck

Am Devisenmarkt fiel im asiatischen Handel eine deutliche Abwertung des Schweizer Franken ins Auge. Für einen Euro werden nunmehr gut 1,1330 Franken gezahlt, für einen Dollar rund 0,97 Franken. Am Donnerstag kostete der Euro im späten europäischen Handel etwa 1,1170 Franken, der Dollar notierte bei etwas über 0,96 Franken. Beobachter vermuten hinter den Wechselkursbewegungen Spekulationen, dass die Schweizerische Nationalbank an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten werde, während andere bedeutende Notenbanken schon wieder einen strafferen Kurs einschlügen.

Der Dollar behauptet unterdessen seine Gewinne zum Euro. Die Gemeinschaftswährung verharrt unter der Marke von 1,17 Dollar. Zur japanischen Währung hat der Greenback zwischenzeitliche Gewinne wieder abgegeben und notiert mit etwa 111 Yen ungefähr auf dem Niveau, auf dem er sich am Donnerstag um die gleiche Zeit bewegte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.700,10 -1,47% +0,02% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.954,18 -0,62% +4,39% 08:00 Kospi (Seoul) 2.409,67 -1,37% +18,91% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.248,34 -0,04% +4,66% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 26.959,37 -0,63% +23,33% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.324,47 -0,90% +15,40% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.769,31 -0,04% +7,77% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1687 +0,1% 1,1676 1,1720 +11,1% EUR/JPY 129,80 -0,1% 129,99 130,43 +5,6% EUR/GBP 0,8939 +0,0% 0,8936 0,8922 +4,9% GBP/USD 1,3075 +0,1% 1,3066 1,3140 +6,0% USD/JPY 111,07 -0,2% 111,33 111,29 -5,0% USD/KRW 1121,07 +0,3% 1117,90 1114,63 -7,1% USD/CNY 6,7483 +0,1% 6,7430 6,7380 -2,8% USD/CNH 6,7474 +0,1% 6,7433 6,7345 -3,3% USD/HKD 7,8094 +0,0% 7,8091 7,8093 +0,7% AUD/USD 0,7969 +0,0% 0,7965 0,8025 +10,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,93 49,04 -0,2% -0,11 -14,1% Brent/ICE 51,38 51,49 -0,2% -0,11 -12,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.258,19 1.259,00 -0,1% -0,81 +9,3% Silber (Spot) 16,55 16,58 -0,2% -0,03 +3,9% Platin (Spot) 926,40 923,00 +0,4% +3,40 +2,5% Kupfer-Future 2,86 2,88 -0,8% -0,02 +13,2% ===

