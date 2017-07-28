BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HOCHTIEF AUF 135 (126) EUR - 'HOLD' BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 92 (91) EUR - 'OUTPERFORM' BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 68 (70) EUR - 'UNDERPERFORM' CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 93 (100) EUR - 'OUTPERFORM' GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 93 (89) EUR - 'BUY' GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 80 (81) EUR - 'NEUTRAL' HSBC SENKT ZIEL FÜR NORDEX AUF 10,40 (11,80) EUR - 'REDUCE' HSBC STARTET METRO WHOLESALE & FOOD MIT 'HOLD' - ZIEL 18,50 EUR JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 195 (185) EUR - 'NEUTRAL' JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 17 (18) EUR - 'NEUTRAL' JPMORGAN HEBT DEUTSCHE WOHNEN AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 42 (39) EUR KEPLER CHEUVREUX HEBT ZIEL FÜR KION AUF 79 (68) EUR - 'BUY' MACQUARIE HEBT ZIEL...Den vollständigen Artikel lesen ...