Linde geht gestärkt in die Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair. Die Münchener verzeichnen solides Wachstum und bestätigen ihre Jahresprognose. In wenigen Wochen könnte die Umtauschofferte öffentlich werden.

Der Industriegasekonzern Linde hat nach Umsatz- und Gewinnzuwächsen im ersten Halbjahr seine Prognose bestätigt. Demnach soll der Umsatz ohne Wechselkurseinflüsse mehr oder weniger stagnieren und das Betriebsergebnis um bis zu sieben Prozent wachsen. Der Umsatz legte von Januar bis Juni um 4,7 Prozent auf 8,7 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Das operative Konzernergebnis im fortgeführten Geschäft stieg um 4,3 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro.

Der Münchner Industriegase-Hersteller arbeitet weiter an dem Zusammenschluss mit Praxair. Auch das US-Unternehmen legte gestern solide Zahlen vor. Praxair steigerte den Umsatz im zweiten Quartal gegenüber dem gleichen Zeitraum 2016 um sechs Prozent auf 2,83 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn stieg fast genau so stark auf 421 Millionen Dollar. Das Unternehmen aus Danbury, Connecticut hat vor allem in Nordamerika, Europa und Asien zulegen könne, während es in Südamerika weniger gut lief.

Die Angebotsunterlagen für Praxair sollen in diesen Tagen der Börsenaufsicht Bafin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...