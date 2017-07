Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, wie wir im Champions-Trader bereits seit Wochen berichten, überraschen die internationalen Aktienmärkte in den eigentlich schwachen Sommermonaten mit einem hohen Maß an innerer Stärke. So verteidigt der Dax nach wie vor die charttechnisch wichtige 12.000er-Marke, und der Dow Jones notiert auf Rekordniveau. Auch bei unseren Champions stehen...

Den vollständigen Artikel lesen ...