PARIS (dpa-AFX) - Der französische Gase-Hersteller Air Liquide hat im ersten Halbjahr dank der Übernahme des US-Konkurrenten Airgas seinen Umsatz kräftig gesteigert. Während Air Liquide von einer besseren Nachfrage aus der Großindustrie in Nordamerika profitierte, belastete hingegen eine schwächere Entwicklung im Anlagenbau. Die Erlöse kletterten um 28,4 Prozent auf 10,3 Milliarden Euro, wie der französische Konzern und Linde -Konkurrent am Freitag in Paris mitteilte. Auf vergleichbarer Basis wuchs der Umsatz um 1,8 Prozent. Hier werden die Airgas-Übernahme, Währungs- und Energiepreiseffekte herausgerechnet.

Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 928 Millionen Euro hängen. Das waren 14,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Für das Gesamtjahr 2017 peilt Air Liquide weiterhin einen Zuwachs beim Gewinn an. Mit der Übernahme von Airgas im vergangenen Jahr hatten die Franzosen ihren deutschen Konkurrenten Linde als weltgrößten Gase-Hersteller überholt. Dieser aber hat zum Gegenschlag ausgeholt und will mit dem US-Konzern Praxair fusionieren./mne/men/fbr

