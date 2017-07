Liebe Leser,

die Deutsche Bank hat gestern ihre Zahlen für das 2. Quartal vorgelegt und dabei mit guten Ergebnissen überrascht. Gleichzeitig dürfte CEO John Cryan die Anleger mit seinen Äußerungen in einem Analystengespräch aber auch verunsichert haben.

Noch nicht am Ziel!

Für die Monate von April bis Ende Juni berichtete das Geldhaus einen Vorsteuergewinn in Höhe von 822 Mio. Euro. Das war ein deutliches Plus im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem sich die Kennzahl auf ... (Rainer Lenzen)

