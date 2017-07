Der größte Zuckerproduzent Europas wurde kürzlich erneut durch mehrere negative Analysen bei bescheidenen Tagesumsätzen an die Wand gedrückt. Das wird knapp. Einige Spezialfonds (von Versicherungen) haben ihreRestbestände aufgelöst. Wir bleiben dabei: Das Südzucker-Management muss auch in diesem Fall belegen, wie man sich nach dem überstandenen Zusammenbruch des Zucker-Marktes neu aufstellt. Ohne Akquisitionen wird man nicht weiterkommen. Darin lag auch ein Teil der Kritik der Analysten, was nachvollziehbar ist. Mithin: Das Comeback findet nur statt, wenn sich im Mannheimer Team an der Spitze etwas tut. Obsiegen die Zucker-Landwirte, wird es schwierig. 18 € je Aktie bleiben gleichwohl der Einkaufskurs.



