* Perfekte Ergänzung: Österreichs Nummer eins bei mobilen Daten erwirbt Nummer 2 bei Festnetz-Businesskunden. * Drei setzt nach Orange-Übernahme und erstem österreichweiten LTE-Netz den dritten Wachstumsschritt in Folge. * Mit Tele2 wird Drei endgültig zum vollintegrierten Telekom-Komplettanbieter. * Drei wird für Großkunden die einzig echte Alternative zum ehemaligen Monopolisten. * Rund 2 Mrd. Euro Investitionen in fünf Jahren: Drei will Österreich zum digitalen Champion machen.

Hutchison Drei Austria, ein Tochterunternehmen der CK Hutchison Holdings Limited, hat heute die 100-prozentige Übernahme der Tele2 Telecommunication GmbH angekündigt. Durch den Zusammenschluss entsteht der größte alternative Telekom-Betreiber Österreichs mit rund 4 Millionen Mobilfunk-, Festnetz- und Internet-Anschlüssen (revenue generating units) und künftig knapp einer Mrd. Euro Umsatz. Der Kaufpreis beträgt 95 Mio. Euro, von denen 10 Mio. Euro abhängig vom Erfolg des Integrationsprozesses in bis zu zwei Jahren nach Abschluss der Transaktion fällig werden.

Tele2 Österreich ist der führende alternative, heimische Festnetz-Anbieter und hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich zu Österreichs Nr. 2 bei Business-Kunden entwickelt. Jedes dritte österreichische Großunternehmen ist Kunde von Tele2. Drei ist als Innovator im heimischen Telekom-Sektor Marktführer bei Mobile Entertainment-Diensten und der größte heimische Anbieter im mobilen Internet.

Jan Trionow, CEO von Drei: "Heute ist ein historischer Tag für Tele2 und Drei in Österreich. Durch die Übernahme von Tele2 Österreich schließen wir unsere letzten Angebotslücken und rücken damit nicht nur bei Privat-, sondern auch bei Geschäftskunden noch näher an die Nr. 1 am Markt heran. Unser Zusammenschluss bietet Drei und Tele2 die Chance für weiteres Wachstum. Für Großunternehmen sind wir gemeinsam künftig die einzige echte Alternative zum ehemaligen Monopolisten. Für die privaten österreichischen Haushalte stellen wir sicher, dass es auch in Zukunft einen österreichweiten Preis- und Angebotswettbewerb im Festnetz geben wird. Das erfolgreiche Geschäftsmodell von Tele2 werden wir fortführen. Für bestehende Kunden bleibt damit alles beim Alten."

Zwtl.: Tele2: Drei war unser Wunschpartner.

Für Drei ist die Übernahme von Tele2 Österreich nach dem Erwerb von Orange und der Errichtung des ersten landesweiten LTE-Netzes bereits der dritte große Wachstumsschritt in Österreich. Unter Berücksichtigung der heutigen Akquisition hat Drei in Summe in den vergangenen fünf Jahren rund 2 Mrd. Euro in Österreich investiert. "Wir bekennen uns zu unserem Engagement und unserer Verantwortung am österreichischen Telekommarkt. Mit Tele2 übernehmen wir eine Schlüsselrolle in der digitalen Anbindung heimischer Unternehmen. In Zukunft wollen wir noch mehr Unternehmen den Einstieg in das High-Speed-Internet und das Internet der Dinge ermöglichen und damit Österreich international zu einem digitalen Champion machen", so Trionow.

"Drei war unser Wunschpartner, weil sich unsere Aktivitäten perfekt ergänzen. Durch den Merger schaffen wir eine noch bessere Ausgangsposition, um mit integrierten Festnetz- und Mobilangeboten zu wachsen. Beide Unternehmen sind der Herausforderer in einem hart umkämpften Markt und haben einen starken Kundenfokus. Das war uns wichtig", so Alfred Pufitsch, CEO Tele2 Österreich.

Zwtl.: Mit Tele2 zum Quad-Play mit Mobilfunk, Festnetz, Bewegtbild und Internet.

Drei schlägt mit der Übernahme von Tele2 Österreich ein neues Kapitel in seiner Unternehmensgeschichte auf. Als Mobilfunkbetreiber setzt Drei schon seit längerem erfolgreich auch auf Telekom- und Streaming-Angebote für Zuhause und will gleichzeitig Geschäftskunden verstärkt für sich gewinnen. Tele2 wird mit seinen Kunden, seinen Kundenbeziehungen und seiner Produktpalette integrierter Teil der neuen 3Business Unit werden und dank seiner Festnetz-Infrastruktur für Haushalte neue Hybridangebote ermöglichen.

Trionow: "In Zukunft steht Drei für ein vollintegriertes Quad-Play-Angebot aus Mobilfunk-, Festnetz-, Bewegtbild- und Internetangebot. Durch die Kombination von entbündelten Festnetz-Anschlüssen und dem Glasfasernetz von Tele2 mit dem LTE-Netz von Drei werden unsere Angebote noch leistungsstärker."

Mit Tele2 stärkt Drei zudem seine Aktivitäten als IT-Dienstleister für Unternehmen durch Angebote für Netzwerkmanagement, Housing- und Hosting-Leistungen sowie Sicherheits-Lösungen. Damit ist Drei auch bei neuen, innovativen Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) noch besser aufgestellt. Der Anteil der Geschäftskundenumsätze am Gesamt-Umsatz von Drei steigt durch die Tele2-Übernahme von 12 auf 22 Prozent. Mittelfristig will das Unternehmen mehr als ein Viertel der Umsätze im Business-Segment erzielen.

Zwtl.: Abschluss der Übernahme noch in diesem Jahr erwartet.

Gemeinsam beschäftigen Drei und Tele2 Austria rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Tele2 und Drei sind der wichtigste Faktor für den erfolgreichen Merger unserer beiden Unternehmen. Bei der Zusammenführung der beiden Teams werden wir deshalb unserem erprobten Integrationsprozess folgen", so Trionow.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt zuvor noch den üblichen Genehmigungen durch die österreichischen Wettbewerbsbehörden. Drei geht davon aus, dass die Übernahme noch in diesem Jahr finalisiert werden wird.

Zwtl.: Über Drei:

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2016 einen Umsatz von 772 Mio. Euro und zählt rund 3,8 Mio. Kunden. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben, wie etwa schnellem mobilem Internet für zuhause, 3MobileTV oder Film- und Musik-Diensten. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Mobilfunk-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das dichteste und leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im führenden Netztest des unabhängigen Fachmagazins connect ist Drei bereits mehrfach als Gesamtsieger hervorgegangen. Drei erzielte bei Österreichs größtem Service-Ranking den besten Platz in der österreichischen Telekommunikations-Branche und damit den Titel "Service-Champion" (8/2016). Beim Business-Tarife-Test der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien ging Drei als Gesamtsieger hervor und konnte auch den Sieg bei Angebotsumfang, Tarifen & Konditionen erlangen (ÖGVS 2/2017).

Zwtl.: Über Tele2:

Tele2 ist der Telekommunikationspartner in Österreich, dessen oberstes Ziel es ist, die beste Lösung für österreichische und internationale Unternehmen, private Haushalte und globale Carrier zu bieten. Das Produktportfolio umfasst Breitband Internetservices, Festnetz-Telefonie, Mobile Business und Datendienste.Tele2 AB zählt europaweit zu den führenden und am schnellsten wachsenden Anbietern im Bereich Telekommunikation. Derzeit versorgt die Gruppe rund 16 Millionen Kunden in 9 Ländern mit Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Breitbandinternet und Festnetz-Telefonie, Datennetzwerke, Mobiltelefonie, Content Services und IoT. Tele2 notiert seit 1996 an der OMX Nordic Exchange. 2016 erwirtschaftete Tele2 AB einen Umsatz in Höhe von SEK 28,3 Mrd. (ca. EUR 2,9 Mrd.) und ein EBITDA in Höhe von SEK 5,3 Mrd. (ca. EUR 0,55 Mrd.).

