Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG



Wien (pta009/28.07.2017/08:55) - conwert Immobilien Invest SE Wien, FN 212163 f (die "Gesellschaft")



Hinweisbekanntmachung gemäß § 3 Abs 4 GesAusG



und



Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung



Gemäß § 3 Abs 4 Gesellschafter-Ausschlussgesetz (" GesAusG") hat der Verwaltungsrat einer SE einen Hinweis auf die geplante Beschlussfassung zum Ausschluss der Minderheitsgesellschafter mindestens einen Monat vor dem Tag der Hauptversammlung zu veröffentlichen.



Vonovia SE, eine im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf zu HRB 68115 eingetragene Gesellschaft mit Sitz in Düsseldorf und der Geschäftsanschrift Universitätsstraße 133, Bochum, Deutschland (" Vonovia"), hat als Hauptgesellschafter der Gesellschaft gemäß GesAusG verlangt, dass die Hauptversammlung der Gesellschaft die Übertragung der Anteile der übrigen Aktionäre auf die Vonovia beschließt. Diese Beschlussfassung soll im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung erfolgen.



Der Verwaltungsrat der Gesellschaft lädt die Aktionäre der Gesellschaft daher zu einer



außerordentlichen Hauptversammlung



ein, die am Dienstag, den 29. August 2017, um 10.00 Uhr, Wiener Zeit im Studio 44, Rennweg 44, 1030 Wien, stattfindet.



Tagesordnung:



1. Beschlussfassung über den Ausschluss der Minderheitsaktionäre gemäß § 1 Abs 1 GesAusG und Übertragung von deren Aktien der conwert Immobilien Invest SE auf den Hauptgesellschafter Vonovia SE gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß § 2 GesAusG.



Der Hauptgesellschafter hat der Gesellschaft vorgeschlagen und beantragt, dass in der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft ein Beschluss auf Ausschluss der Minderheitsaktionäre gefasst wird.



Entsprechend diesem Beschlussantrag der Hauptgesellschafterin schlägt der Verwaltungsrat der Gesellschaft gemäß § 108 Abs 1 AktG vor, nachstehenden Beschluss zu fassen:



"Die Aktien aller von dem Hauptgesellschafter Vonovia SE, mit Sitz in Düsseldorf, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 68115, verschiedenen Aktionäre der conwert Immobilien Invest SE mit dem Sitz in Wien, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter FN 212163 f, werden gemäß § 1 Abs 1 Gesellschafter-Ausschlussgesetz (GesAusG) gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung auf den Hauptgesellschafter Vonovia SE übertragen. Der Hauptgesellschafter Vonovia SE zahlt den Minderheitsaktionären kosten-, provisions- und spesenfrei eine Barabfindung in Höhe von EUR 17,08 pro Stückaktie der conwert Immobilien Invest SE. Die Barabfindung ist zwei Monate nach dem Tag fällig, an dem die Eintragung des Ausschlusses gemäß § 10 Unternehmensgesetzbuch (UGB) als bekannt gemacht gilt, und ist ab dem der Beschlussfassung durch die Hauptversammlung folgenden Tag bis zur Fälligkeit mit jährlich zwei Prozentpunkten über dem jeweils geltenden Basiszinssatz zu verzinsen. Die Kosten der Durchführung des Ausschlusses, insbesondere der Auszahlung der Barabfindung, trägt der Hauptgesellschafter Vonovia SE."



1. Bereitstellung von Informationen (Art 53 SE-VO iVm § 106 Z 4 AktG iVm § 3 Abs 5 GesAusG)



Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 3 Abs 5 GesAusG und § 108 Abs 3, 4 AktG folgende Unterlagen ab dem 28. Juli 2017 am Sitz der Gesellschaft in 1090 Wien, Alserbachstraße 32, während der üblichen Geschäftszeiten der Gesellschaft, Montag bis Donnerstag (werktags) 09:00 bis 17:30 Uhr sowie Freitag (werktags) 09:00 bis 14:00 Uhr zur Einsicht der Aktionäre aufliegen und über die im Firmenbuch eingetragene Internetseite der Gesellschaft unter http:www.conwert.at zugänglich sein werden:



+ der Entwurf des Beschlussantrags der Vonovia über den Ausschluss;



+ der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats der Gesellschaft;



+ der gemeinsame Bericht des Verwaltungsrats der Gesellschaft und der Vonovia gemäß § 3 Abs 1 GesAusG vom 16. Juli 2017;



+ das von Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft erstellte Gutachten zur Unternehmensbewertung der Gesellschaft vom 14. Juli 2017, auf dem die Beurteilung der Angemessenheit der Barabfindung beruht;



+ der Prüfbericht von PwC Wirtschaftsprüfung GmbH als gerichtlich bestelltem sachverständigen Prüfer gemäß § 3 Abs 2 GesAusG vom 25. Juli 2017;



+ die Jahresabschlüsse, jeweils samt Anhang und Lageberichte für die letzten drei Geschäftsjahre, das sind die Geschäftsjahre 2014, 2015 und 2016;



+ die Geschäftsberichte mit den Konzernjahresabschlüssen, jeweils samt Anhang, gemäß International Financial Reporting Standards (IFRS), Konzernlageberichte und Corporate Governance-Berichte der Gesellschaft für die letzten drei Geschäftsjahre, das sind die Geschäftsjahre 2014, 2015 und 2016;



+ der vollständige Text dieser Hinweisbekanntmachung und dieser Einberufung.



Die genannten Informationen sind bis zum Ablauf eines Monats nach der Hauptversammlung durchgehend auf der Internetseite der Gesellschaft (http:www.conwert.at) zugänglich.



Spätestens ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, sohin ab Dienstag, den 8. August 2017, werden auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft unter http:www.conwert.at weiters Formulare für die Erteilung und für den Widerruf einer Vollmacht gemäß § 114 AktG zugänglich gemacht.



2. Hinweis auf die Rechte der Aktionäre (Art 53 SE-VO iVm § 106 Z 5 AktG)



2.1 Beantragung von Tagesordnungspunkten durch Aktionäre



Gemäß § 62 Abs 1 SE-Gesetz iVm § 109 AktG können Aktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen, schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung der Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden. "Schriftlich" bedeutet eigenhändige Unterfertigung oder firmenmäßige Zeichnung durch jeden Antragsteller oder E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur iSd § 4 Abs 1 SVG. Jedem beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Die Antragsteller müssen seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien sein.



Der Antragsteller muss seinen Anteilsbesitz mit einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG nachweisen. Die Depotbestätigung darf zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein und es muss bestätigt werden, dass die Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor der Antragstellung die Aktien durchgehend halten. Bei mehreren Aktionären, die nur zusammen den erforderlichen Aktienbesitz in Höhe von 5 % des Grundkapitals erreichen, müssen sich die Depotbestätigungen für alle Aktionäre auf denselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) beziehen.



Zu den Anforderungen an eine Depotbestätigung wird auch auf die Ausführungen unter Punkt 2.4 (Nachweis der Aktionärseigenschaft) verwiesen.



Das Verlangen ist beachtlich, wenn es der Gesellschaft spätestens am 19. Tag vor der Hauptversammlung, sohin spätestens am Donnerstag, den 10. August 2017, zugeht, und zwar an der Adresse conwert Immobilien Invest SE, 1090 Wien, Alserbachstraße 32, zu Handen von Frau Mag. Lydia Siebert, oder - bei Stellung des Verlangens durch E-Mail mit elektronischer Signatur iSd § 4 Abs 1 SVG - an die E-Mailadresse anmeldung.conwert@hauptversammlung.at.



2.2 Beschlussvorschläge von Aktionären



Gemäß Art 53 SE-VO iVm § 110 AktG können Aktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, der Gesellschaft zum einzigen Tagesordnungspunkt Vorschläge in Textform iSd § 13 Abs 2 AktG zur Beschlussfassung samt Begründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit den Namen der betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einer allfälligen Stellungnahme der Geschäftsführenden Direktoren oder des Verwaltungsrats auf der Internetseite der Gesellschaft (http:www.conwert.at) zugänglich gemacht werden. Der Beschlussvorschlag, nicht aber dessen Begründung, muss jedenfalls auch in deutscher Sprache abgefasst sein.



Der Antragsteller muss seinen Anteilsbesitz mit einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG nachweisen. Die Depotbestätigung darf zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein. Bei mehreren Aktionären, die nur zusammen den erforderlichen Aktienbesitz in Höhe von 1 % des Grundkapitals erreichen, müssen sich die Depotbestätigungen für alle Aktionäre auf denselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) beziehen.



Zu den Anforderungen an eine Depotbestätigung wird auch auf die Ausführungen unter Punkt 2.4 (Nachweis der Aktionärseigenschaft) verwiesen.



Das Verlangen ist beachtlich, wenn es der Gesellschaft spätestens am siebenten Werktag vor der Hauptversammlung, sohin spätestens am Freitag, den 18. August 2017, an der Adresse conwert Immobilien Invest SE, 1090 Wien, Alserbachstraße 32, per Telefax: +43 (0)1 8900 500 71 oder im pdf-Format als Beilage zu einem E-Mail an die E-Mailadresse anmeldung.conwert@hauptversammlung.at, jeweils zu Handen von Frau Mag. Lydia Siebert, zugeht.



2.3 Auskunftsrecht



Gemäß Art 53 SE-VO iVm § 118 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresJuly 28, 2017 02:55 ET (06:55 GMT)