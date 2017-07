Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

BoJ dürfte an Geldpolitik festhalten

Die Bank of Japan (BoJ) wird wohl an ihrer aktuellen Geldpolitik festhalten, solange bis die Dynamik in Richtung des Inflationsziels Bestand hat. Dies geht aus der Kurzfassung des Protokolls der Sitzung des geldpolitischen Rats der Notenbank vom 19. und 20. Juli hervor. Auf der Sitzung hatte die Notenbank beschlossen, ihr Inflationsziel zum sechsten Mal zu verschieben. Sie geht nun davon aus, die angestrebten 2 Prozent Inflation erst im Fiskaljahr 2020 und damit ein Jahr später als bisher vorgesehen zu erreichen.

Frankreichs BIP wächst im 2Q wie erwartet um 0,5 Prozent

Das Wirtschaftswachstum in Frankreich ist im zweiten Quartal 2017 wie erwartet konstant geblieben. Nach Mitteilung der Statistikbehörde Insee stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,5 (Vorquartal: 0,5) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg von 0,5 Prozent prognostiziert. Sein Vorjahresniveau überstieg das BIP um 1,8 Prozent.

Inflationsdruck in Frankreich im Juli wie erwartet konstant

Der Inflationsdruck in Frankreich ist im Juli wie erwartet konstant geblieben. Nach Mitteilung der Statistikbehörde Insee stiegen die Verbraucherpreise wie schon im Vormonat mit einer Jahresrate von 0,7 Prozent. Auf Monatssicht sanken die Verbraucherpreise um 0,3 (Vormonat: 0,0) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine unveränderte Jahresteuerungsrate von 0,7 Prozent und einen monatlichen Preisrückgang von 0,4 Prozent prognostiziert.

Österreichs Wirtschaftswachstum beschleunigt sich im 2. Quartal

Das Wirtschaftswachstum in Österreich hat sich im zweiten Quartal 2017 beschleunigt. Nach Mitteilung des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,9 (Vorquartal: 0,7) Prozent und überstieg das Niveau des Vorjahresquartals um 2,2 (2,5) Prozent. Der Privatkonsum erhöhte sich gegenüber dem Vorquartal um 0,3 (0,4) Prozent, und der Staatskonsum um 0,1 (0,1) Prozent.

Sächsische Verbraucherpreise steigen um 0,3 Prozent

Der Inflationsdruck in Sachsen ist im Juli konstant geblieben. Nach Mitteilung des Statistischen Landesamts stiegen die Verbraucherpreise wie schon im Juni mit einer Jahresrate von 1,7 Prozent. Gegenüber dem Vormonat erhöhten sich die Preise um 0,3 Prozent.

Destatis veröffentlicht deutsche Preisdaten bereits um 12.00 Uhr

Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat die Veröffentlichung des deutschen Verbraucherpreisindex für Juli vorgezogen. Nach Mitteilung der Behörde erfolgt die Veröffentlichung bereits am Freitag um 12.00 Uhr. Normalerweise werden die Verbraucherpreisdaten um 14.00 Uhr veröffentlicht.

Neue Niederlage für Trump im Streit um Gesundheitsreform

US-Präsident Donald Trump hat im Streit um die Gesundheitsreform erneut eine herbe Niederlage erlitten. Der Senat in Washington lehnte es am Freitag mit knapper Mehrheit ab, das Gesundheitssystem seines Vorgängers Barack Obama zumindest teilweise abzuschaffen. Trump erklärte daraufhin, seine Republikaner sollten nun das als "Obamacare" bezeichnete System "in sich zusammenbrechen" lassen.

US-Senat billigt neue Russland-Sanktionen

Der US-Senat hat nahezu einstimmig neue Sanktionen gegen Russland gebilligt, die nun Präsident Donald Trump zur Unterschrift vorgelegt werden. 98 der 100 Senatoren stimmten am Donnerstag (Ortszeit) für die Maßnahmen, die auch Sanktionen gegen den Iran und Nordkorea vorsehen.

Sessions will trotz "schmerzlicher" Kritik von Trump im Amt bleiben

Trotz der verbalen Attacken von US-Präsident Donald Trump will Justizminister Jeff Sessions weiter im Amt bleiben. Die Äußerungen Trumps seien "gewissermaßen schmerzlich", sagte Sessions am Donnerstag (Ortszeit) dem US-Sender Fox News während eines Besuchs in El Salvador. Der Präsident sei jedoch ein "starker Anführer" und habe das überwältigende Verlangen, dass "wir alle unsere Jobs erledigen", sagte Sessions weiter. "Das beabsichtige ich zu tun", fügte er hinzu.

Trumps neuer Kommunikationschef teilt gegen Mitarbeiter des Weißen Hauses aus

Der neue Kommunikationschef von US-Präsident Donald Trump, Anthony Scaramucci, hat derb gegen hochrangige Kollegen im Weißen Haus ausgeteilt. Das geht aus der am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Mitschrift eines Telefonats hervor, das die Zeitschrift New Yorker veröffentlichte. In dem Gespräch mit einem Reporter sagte Scaramucci demnach, Trumps Stabschef Reince Priebus sei ein "paranoider Schizophrener". Den Chefstrategen Steve Bannon überzog er mit unflätigen Schmähungen.

Israel schränkt Zugang zum Tempelberg wieder

Nach neuen Unruhen schränkt Israel den Zugang zum Tempelberg in Jerusalem wieder ein. Wie die Polizei mitteilte, dürfen Männer unter 50 Jahren am Freitag nicht an den heiligen Stätten beten. Befürchtet würden neue Demonstrationen und Gewalt, erklärten die Sicherheitskräfte. Der Freitag ist der Hauptgebetstag der Muslime.

Japans Verteidigungsministerin tritt zurück

Japans Verteidigungsministerin Tomomi Inada ist nach einem Skandal um ihren Umgang mit Militärdokumenten von ihrem Amt zurückgetreten. Sie habe ihr Rücktrittsgesuch Premierminister Shinzo Abe übergeben, sagte Inada am Freitag bei einer Pressekonferenz in Tokio. Der Regierungschef habe ihren Rücktritt akzeptiert. Für Kontroversen sorgte insbesondere ihr Umgang mit Armeeberichten von japanischen Blauhelmsoldaten aus dem Südsudan, in denen eine Verschlechterung der dortigen Sicherheitslage aufgezeigt wird.

GROßBRITANNIEN

GfK-Verbrauchervertrauen Juli -12 (Juni: -10)

GfK-Verbrauchervertrauen Juli PROGNOSE: -10

JAPAN

Kernverbraucherpreise Juni +0,4% (PROG: +0,4%) gg Vj

Kernverbraucherpreise Tokio Juli +0,2% (PROG: +0,1%) gg Vj

Verbraucherpreise Juni +0,4% gg Vj

Verbraucherpreise Juni unverändert gg Vm

Verbraucherpreise Tokio Juli +0,1% gg Vj

Verbraucherpreise Tokio Juli unverändert gg Vm

Ausgaben privater Haushalte Juni +2,3% (PROGNOSE: +0,5%) gg Vorjahr

Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Juni +6,7% gg Vorjahr

Konsumneigung Juni 49,9%

Konsumneigung Juni +3,0 Pkt gg Vorjahr

Einzelhandelsumsatz Juni +2,1% gg Vorjahr

Einzelhandelsumsatz Supermärkte Juni +0,2% gg Vj

SÜDKOREA

Industrieproduktion Juni -0,2% (PROG: +1,3%) gg Vormonat

Industrieproduktion Juni -0,3% (PROG: +1,7%) gg Vorjahr

Index Frühindikatoren Juni 101,5 (Mai: 101,2)

July 28, 2017 03:04 ET (07:04 GMT)

