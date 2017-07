Küsnacht - Die Bellevue Group hat im ersten Halbjahr 2017 ihre Positionierung als innovative Vermögensverwaltungs-Boutique weiter geschärft, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Fokussierung auf Asset- und Wealth-Management-Dienstleistungen zahlt sich sukzessive aus. Die erfreuliche Geschäftsentwicklung erhielt durch die seit Jahresbeginn günstigen Marktbedingungen, getragen von einem moderaten globalen Konjunkturaufschwung, weiterhin tiefen Zinsen, einem relativ gefestigten Ölpreis sowie durch die von einzelnen Zentralbanken sichergestellte großzügige Liquidität, zusätzliche Unterstützung. In diesem Umfeld entwickelten sich die globalen Finanzmärkte recht positiv, und der Schlüsselsektor Healthcare, insbesondere im Bereich Biotechnologie, konnte sich erholen.

