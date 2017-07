London - Der britische Telekom-Konzern BT Group hat im ersten Quartal einen empfindlichen Gewinneinbruch verzeichnet. Insbesondere weil der britische Marktführer aus der Übernahme des Mobilfunkers Everything Everywhere (EE) Vergleichszahlungen an die ehemaligen Eigentümer Deutsche Telekom und Orange leisten muss, sackte der Gewinn um mehr als die Hälfte auf 285 Millionen britische Pfund ab, wie das Unternehmen am Freitag in London mitteilte.

Eine italienische BT-Tochter hatte im Januar mit einem Bilanz-Skandal den Konzern erschüttert, für eine Gewinnwarnung gesorgt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...