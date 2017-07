Liebe Trader

Noch vor wenigen Tage hielt sich die Lufthansa-Aktie in einem intakten Aufwärtstrend auf und markierte am laufenden Band frische Jahreshochs - unverhofft brachen die Notierungen zum Ende der letzten Woche aber ein, wodurch jetzt auch der Aufwärtstrendkanal verlassen wurde und zu einer Fortsetzung der Korrektur führen sollte. Zwar gelang es innerhalb des Trendkanals sogar über Hochs aus 2014 kurzzeitig anzusteigen - aber eben nur kurz! Denn letzte Woche startete eine zwischengeschaltete Korrektur und sollte mit dem in dieser Woche vollzogenen Trendbruch nun weiter ungesetzt werden. Dabei handelt es sich aber nicht um eine nachhaltige Trendwende, sondern es wird lediglich von einer kurzzeitigen Konsolidierung ausgegangen.

Short-Chance:

Auf eine Fortsetzung der Korrektur bei der Lufthansa-Aktie kann direkt gesetzt werden, dann sind Rücksetzer auf das Unterstützungsniveau von grob 17,30 Euro zu favorisieren - ein Test der Marke von rund 17,00 Euro könnte im Zuge dessen aber noch folgen. Hierauf können interessierte Anleger jetzt setzen und dabei eine schnelle Rendite erzielen. Ansonsten können risikoscheue Anleger bei einem Bruch der aktuellen Wochentiefs von 18,22 Euro auf den kurzfristigen Rückgang der Lufthansa-Aktie setzen und immer noch eine ausreichend attraktive Rendite erzielen. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch knapp oberhalb der Marke von 19,00 Euro aufhalten, sofern ein direktes Short-Engagement favorisiert wird. Größere Handelssignale auf der Oberseite ergeben sich hingegen erst bei einem nachhaltigen Kursanstieg über das Niveau von mindestens 19,50 Euro, in diesem Fall könnte sogar ein Rücklauf zurück an Jahreshochs bei 21,03 Euro starten.

Einstieg per Market-Sell-Order: 18,53 Euro

Kursziel: 17,29 / 17,00 Euro

Stopp: > 19,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,47 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Lufthansa AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 18,53 Euro; 08:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

