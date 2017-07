Hamburg - Die EZB hat auf ihrer Zinssitzung (20. Juli) ihre Leitzinsen, ihr Anleiheankaufprogramm und ihre forward guidance unverändert gelassen, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Ein geldpolitischer Kurswechsel sei (noch) nicht erklärt worden, doch letztlich hätten sich die Notenbanker die Türen offen gehalten, ab Herbst eine Reduzierung ihres Ankaufprogramms zu verkünden. Allzu großen Erwartungen seitens der Anleger auf eine Wende in der Geldpolitik dürften die Währungshüter aber versuchen Einhalt zu gebieten, um den Euro gegenüber dem US-Dollar nicht weiter zu stärken und die Zinsen in der Eurozone nicht zu stark klettern zu lassen.

