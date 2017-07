Liebe Leser,

die Aktie von Acacia Mining PLC war in den vergangenen Monaten kräftig unter die Räder geraten. Der tansanische Minenbetreiber mit Hauptsitz in London musste zusehen, wie sich der Wert seiner Anteilsscheine von 6 Euro im Februar auf zuletzt 1,75 Euro je Aktie verringerte. Nun sorgte ein Statement von Mehrheitseigner Barrick Gold auf dessen Konferenz zu den Quartalszahlen für kollektives Aufatmen unter Acacia-Aktionären. An der Londoner Börse legte der Titel im Anschluss ... (Mark de Groot)

