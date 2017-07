Liebe Leser,

erinnern Sie sich? Heute ist es auf den Tag genau 5 Jahre her, dass Mario Draghi 3 Worte sprach, die in die Geschichtsbücher eingingen. "Whatever it takes" sagte EZB-Präsident Draghi am 26. Juli 2012 in London.

"Innerhalb unseres Mandats ist die EZB bereit, alles Erforderliche zu tun, um den Euro zu erhalten", sagte Draghi an jenem Donnerstag auf einer Investorenkonferenz in London. "Und glauben Sie mir, das wird ausreichen", fügte er hinzu.

Mit diesen Worten ... (Rolf Morrien)

