FRANKFURT (Dow Jones)--Der Inflationsdruck in Deutschland dürfte sich entgegen den Erwartungen im Juli nicht abgeschwächt haben. Nach Sachsen melden nun auch Bayern, Brandenburg und Hessen monatliche Preisanstiege, die spürbar über der Konsensprognose für Deutschland (Veröffentlichung 12.00 Uhr) liegen. Allerdings blieb dabei die Jahresteuerungsrate in Hessen und Sachsen konstant, nur in Bayern erhöhte sie sich um 0,2 Prozentpunkte, und in Brandenburg sank sie sogar um 0,1 Punkt.

=== +++ veröffentlicht: Juli Juni Bayern +0,4% gg Vm +0,1% gg Vm +1,6% gg Vj +1,4% gg Vj Hessen +0,4% gg Vm +0,1% gg Vm +1,9% gg Vj +1,9% gg Vj Brandenburg +0,4% gg Vm +0,2% gg Vm +1,4% gg Vj +1,5% gg Vj Sachsen +0,3% gg Vm +0,2% gg Vm +1,7% gg Vj +1,7% gg Vj +++ noch nicht veröffentlicht: Baden-Württemberg xx,x% gg Vm +0,1% gg Vm xx,x% gg Vj +1,6% gg Vj Nordrhein-Westfalen xx,x% gg Vm +0,1% gg Vm xx,x% gg Vj +1,6% gg Vj --------------------------------------------------------- Deutschland +0,2% gg Vm* +0,2% gg Vm (12.00 Uhr) +1,5% gg Vj* +1,6% gg Vj * = Prognose ===

July 28, 2017

