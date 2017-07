FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

IWTL XFRA AT0000705678 ERSTE WWF STOCK ENVIR. T 1.082 EUR

IWT8 XFRA AT0000705660 ERSTE WWF STOCK ENVIR. A 2.000 EUR

TAR XFRA US87612G1013 TARGA RESOURCES DL -,001 0.777 EUR

AMT XFRA US87236Y1082 TD AMERITRADE HLDG DL-,01 0.154 EUR

SF9 XFRA US8000131040 SANDERSON FARMS INC. DL 1 0.205 EUR

RY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.181 EUR

PWC XFRA US7234841010 PINNACLE WEST CAPITAL 0.560 EUR

PP21 XFRA US7127041058 PEOPLE'S UTD FINL DL -,01 0.147 EUR

PCX XFRA US7043261079 PAYCHEX INC. DL-,01 0.427 EUR

WX4 XFRA US6819361006 OMEGA HEALTHC. INV. DL-10 0.547 EUR

NRA XFRA US6293775085 NRG ENERGY INC. DL-,01 0.026 EUR

HAS XFRA US4180561072 HASBRO INC. DL-,50 0.487 EUR

GTR XFRA US3825501014 GOODYEAR TIRE RUBBER 0.085 EUR

EW2 XFRA US27579R1041 EAST WEST BANCORP DL-,001 0.171 EUR

C64 XFRA US16411Q1013 CHENIERE ENERGY PART.L.P. 0.363 EUR

CS2 XFRA US1475281036 CASEY'S GENL STORES 0.222 EUR

BN9 XFRA US0640581007 BK N.Y. MELLON DL -,01 0.205 EUR

IZB XFRA SG1M91002014 UTD. OVERS. INSUR. SD 1 0.019 EUR

KPN XFRA NL0000009082 KON. KPN NV EO-04 0.037 EUR

4D3 XFRA KYG2816P1072 DONGYUE GROUP LTD. 0.016 EUR

XFRA DE000HSH5XK2 HSH NORDBANK FZ P1 16/20 0.000 %

4UP XFRA US90290N1090 USA COMPRES.PA.UTS DL-,01 0.449 EUR

XFRA DE000DZ8F215 DZ BANK IS.2449VAR 0.000 %

MUB XFRA DE0006627201 MUEHLBAUER HOLD.AG O.N. 1.500 EUR

SEP XFRA CA81373C1023 SECURE ENERGY SERVICES 0.015 EUR

9MF XFRA CA55378N1078 MTY FOOD GROUP INC. 0.079 EUR

C61 XFRA CA2908761018 EMERA INC. 0.359 EUR

BZZ XFRA CA0636711016 BK MONTREAL CD 2 0.618 EUR

R6N XFRA BE0003720340 RETAIL ESTATES 3.300 EUR

GMZ XFRA US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC.DL-,10 0.103 EUR

9H6 XFRA GB00B5BT0K07 AON PLC A DL -,01 0.308 EUR

2TS XFRA US88677Q1094 TILE SHOP HLDGS DL-,0001 0.043 EUR

0TA XFRA CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 0.050 EUR

5BS XFRA US8644821048 SUBURBAN PROPANE PART.UTS 0.758 EUR

1LV XFRA US91914J1025 VALERO ENERGY PART.UTS 0.389 EUR