FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.07.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 31.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.07.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 31.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH40F2 HSH NORDBANK FZ P 1 15/21 0.001 %

UEFD XFRA LU0671493277 UBS-ETF-MSCI EMU SM.CAP.A 1.460 EUR

UIMT XFRA LU0629460832 UBS-ETF-MSCI PAC.S.RESP.A 0.636 EUR

UIMR XFRA LU0629460675 UBS E.-MSCI EMU S.R.EOAD 1.514 EUR

UIMP XFRA LU0629460089 UBS ETF-MSCI USA S.R.ADDL 0.433 EUR

UIMM XFRA LU0629459743 UBS-ETF-MSCI WLD.S.RESP.A 0.714 EUR

XFRA DE000HSH40P1 HSH NORDBANK MZ 2 15/20 0.000 %

1CT XFRA KYG211461085 CHOW TAI FOOK JEWEL. HD 1 0.033 EUR

XAYQ XFRA LU0081336892 AB FCP I-GL.HGH.YLD. A 0.019 EUR

XAYK XFRA LU0069950391 AB FCP I-GLOBAL BD A 0.014 EUR

XFRA DE000HSH4GR5 HSH NORDBANK FRUEHLI13/19 0.000 %

XFRA DE000HSH31X4 HSH NORDBANK MZ C 8 12/18 0.000 %

XFRA LV0000801363 MOGO 14-21 0.000 %

4FB XFRA US32055Y2019 FRST INTERSTATE BANCSYS A 0.205 EUR

UGY XFRA LV0000100659 GRINDEKS EO 1,40 0.150 EUR

UIMI XFRA LU0480132876 UBS-ETF-MSCI EMERG.MKTS A 0.690 EUR

UIM9 XFRA LU0446734872 UBS-ETF-MSCI CANADA A 0.261 EUR

UIMD XFRA LU0446734526 UBS-ETF-MSCI PAC.EX JAP.A 0.702 EUR

UIME XFRA LU0446734369 UBS-ETF-MSCI EMU VALUE A 0.994 EUR

UIMA XFRA LU0446734104 UBS-ETF-MSCI EUROPE A 1.364 EUR

UIM7 XFRA LU0340285161 UBS-ETF-MSCI WORLD INH. A 1.661 EUR

UIM4 XFRA LU0147308422 UBS-ETF-MSCI EMU A 2.623 EUR

UIM3 XFRA LU0136242590 UBS-ETF FTSE 100 INH.A 1.870 EUR

UIM5 XFRA LU0136240974 UBS-ETF-MSCI JAPAN INH.A 0.260 EUR

UIM6 XFRA LU0136234654 UBS-ETF-MSCI USA INH.A 1.297 EUR

UIM1 XFRA LU0136234068 UBS ETF-EURO STOXX 50 A-D 0.841 EUR

E4C XFRA DE0005854343 ECOTEL COMMUNICATION AG 0.230 EUR

6MT XFRA CNE100000FF3 METALLURG.CORP.O.CN.H YC1 0.008 EUR

XFRA DE000HLB1FC8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07B/14 0.001 %

T9Z XFRA AT0000837307 ZUMTOBEL GROUP AG INH. A 0.230 EUR

UBUB XFRA IE00B5PYL424 UBS(I)-SOL.G.O.E.U.E.ADDL 0.032 EUR

UBUD XFRA IE00B7KMNP07 UBS(I)-S.G.P.G.M.U.E.ADDL 0.055 EUR

XFRA DE000HSH4QR4 HSH NORDBANK MM II 14/20 0.000 %

1C5 XFRA US1746101054 CITIZENS FINL GROUP DL-01 0.154 EUR

UBU3 XFRA IE00B77D4428 UBS I.-MSCI USA U.E. ADDL 0.394 EUR