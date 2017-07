Düsseldorf (ots) - Darunter angehende Bankkaufleute und Finanzassistenten, Kaufleute für Büromanagement und Dual Studierende.



Zum Einstieg stehen Schnuppertage und Seminare auf dem Stundenplan. Umfrage der TARGOBANK: Azubis legen Wert auf Karrierechancen und Weiterbildungsmöglichkeiten.



Am 1. August starten 180 neue Auszubildende bei der TARGOBANK ins Berufsleben. Darunter befinden sich 163 angehende Bankkaufleute und Finanzassistenten, eine Duale Studentin in der Fachrichtung Bank und Vertrieb und 16 angehende Kaufleute für Büromanagement. Die 163 künftigen Bankkaufleute und die Duale Studentin werden in den Filialen ausgebildet, während 16 weitere Azubis als Kaufleute für Büromanagement im Dienstleistungscenter in Duisburg ihren neuen Arbeitsplatz finden.



Ihre ersten Schnuppertage in der Praxis verbringen die neuen Kollegen in ihren jeweiligen Abteilungen und Filialen. In den nächsten Wochen stehen für die Azubis und die Studentin die Start-Seminare in der TARGOBANK Akademie in Radevormwald an, bevor sie an ihren jeweiligen Einsatzorten ihre Ausbildung fortsetzen.



"Durch die Kombination von Praxiserfahrung und unternehmenseigenen Schulungen unterstützen wir unsere Azubis dabei, den bestmöglichen Einstieg in ihr Berufsleben zu finden", sagt Nadine Rippers, Leiterin Ausbildungsabteilung. "Dazu gehört auch, dass sie von Anfang an ein Teil unseres Teams sind und aktiv mitarbeiten können", erklärt Rippers weiter. Die TARGOBANK bildet immer mit dem Ziel aus, ihren eigenen Nachwuchs bei guter Leistung in unbefristete Verträge zu übernehmen.



Auszubildende haben besondere Ansprüche an Unternehmen



Wie wichtig die Themen Karrierechancen und Weiterbildungsmöglichkeiten für die jungen Arbeitnehmer sind, hat nicht zuletzt eine repräsentative Studie der TARGOBANK gezeigt. Für diese wurden Arbeitnehmer, Auszubildende und Studierende in Deutschland nach den Merkmalen eines attraktiven Arbeitgebers befragt. Aus der Studie geht hervor, dass vor allem die 14- bis 29-Jährigen Karrierechancen und Entwicklungsmöglichkeiten vom Arbeitgeber erwarten. Dies gab die Hälfte der Befragten (50 Prozent) an. Mit zunehmendem Alter nimmt dieser Wunsch ab - so erwarten nur noch knapp ein Viertel (22 Prozent) der 30- bis 49-Jährigen entsprechendes von ihrem Arbeitgeber. Für mehr als ein Drittel (35 Prozent) der jungen Arbeitnehmer sind mangelnde Weiterbildungsmöglichkeiten außerdem ein Kündigungsgrund. Zum Vergleich: Nur zwölf Prozent der Generation 50+ sehen das genauso. Ein gutes Betriebsklima setzt sich für Azubis aus mehreren Aspekten zusammen: Wertschätzung und Respekt stehen an oberster Stelle (75 Prozent), gefolgt von einem guten Verhältnis zum Vorgesetzten (55 Prozent) und einem kollegialen Arbeitsumfeld (55 Prozent). Interessant ist auch der Vergleich zu den Festangestellten: Während nur ein geringer Teil von ihnen (16 Prozent) ansprechende Büroräumlichkeiten und eine gute Büroausstattung für wichtig erachtet, ist für rund ein Drittel (30 Prozent) der Studenten und Azubis dieser Punkt ausschlaggebend.



Ausgezeichnete Ausbildung bei der TARGOBANK



Im Jahr 2015 hat die TARGOBANK als eines der ersten Unternehmen in Deutschland das "Best Place To Learn"-Gütesiegel erhalten. Die Zertifizierung erhalten nur Unternehmen, die bewiesen haben, dass sie höchste Standards bei der betrieblichen Ausbildung erfüllen. Die TARGOBANK überzeugte vor allem bei beruflichem Lernen und betrieblicher Integration. Außerdem wurde die TARGOBANK 2017 zum elften Mal in Folge vom Top Employers Institute als "Top Employer Deutschland" ausgezeichnet. Die TARGOBANK überzeugte dabei vor allem mit ihrem Gesundheitsmanagement, der Führungskräfteentwicklung, der Personalplanung und in Themenbereichen der Sozialleistungen und Benefits.



Über die Studie:



Im Rahmen der quantitativen Studie zur Attraktivität deutscher Arbeitgeber hat das Meinungsforschungsinstitut INNOFACT AG im Auftrag der TARGOBANK im Januar 2017 1.054 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Auszubildende und Studierende bevölkerungs- und bundesrepräsentativ online befragt. In Nordrhein-Westfalen wurden zusätzlich 511 Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, Auszubildende und Studierende in den Städten Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen und Köln repräsentativ online befragt.



Über TARGOBANK



Die TARGOBANK AG & Co. KGaA hat 90 Jahre Erfahrung im Privatkundengeschäft auf dem deutschen Markt. Sie betreut vier Millionen Kunden in den Geschäftsbereichen Konto & Karten, Kredit & Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen sowie Schutz & Vorsorge. Die TARGOBANK bietet auch eine Einkaufs- und Absatzfinanzierung für Kfz-Händler an. Der Schwerpunkt liegt auf einfachen, attraktiven Bankprodukten, gutem Service sowie auf einer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung. Um nah am Kunden zu sein, betreibt die TARGOBANK mehr als 360 Standorte in 200 Städten in Deutschland und sie ist telefonisch rund um die Uhr im Service-Center erreichbar. Die Bank kombiniert die Vorteile einer Direktbank mit kompetenter Beratung und exzellentem Service in den Filialen und bei Kunden zuhause. Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.000 Mitarbeiter. In Duisburg führt die Bank ein Dienstleistungscenter mit 2.000 Mitarbeitern. Die TARGOBANK ist führend im Geschäftsfeld der Konsumentenkredite und einer der größten Kreditkartenherausgeber in Deutschland. Als Tochter der Genossenschaftsbank Crédit Mutuel, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas, ist die Bank ein sicherer Partner für ihre Kunden. Die TARGOBANK gehört seit Dezember 2008 zur Crédit Mutuel-Bankengruppe.



Weiterführende Informationen: www.targobank.de



Über Crédit Mutuel



Die französische Bankengruppe Crédit Mutuel vereint mit ihrer Tochtergesellschaft Crédit Industriel et Commercial (CIC) die Vorteile einer flächendeckenden Genossenschaftsbank mit den Stärken einer Geschäftsbank. In rund 5.800 Geschäftsstellen werden mehr als 30 Millionen Kunden betreut, jedes dritte mittelständische Unternehmen in Frankreich ist Kunde der Crédit Mutuel Gruppe. Darüber hinaus ist sie die drittgrößte Privatkundenbank Frankreichs. In den vergangenen Jahren wurde die Crédit Mutuel-Gruppe mehrfach für die guten Beziehungen zu ihren Kunden prämiert. Die Crédit Mutuel-Gruppe beschäftigt rund 78.000 Mitarbeiter, der Hauptsitz ist Straßburg.



Weiterführende Informationen: www.creditmutuel.de oder www.creditmutuel.com



