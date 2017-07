Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Leverkusen (pta021/28.07.2017/11:30) - Die Biofrontera AG, Leverkusen (nachfolgend die "Gesellschaft"), hat die stufenverzinsliche Optionsanleihe von 2009/2017 (ISIN DE000A0Z1690, DE000A0Z17A1, DE000A0Z17B9) im Nennwert von insgesamt bis zu EUR 10.000.000 begeben. Die Laufzeit endet gem. den Anleihebedingungen am 31. Dezember 2017. Die Gesellschaft ist nach den Anleihebedingungen aber berechtigt, nach Ankündigung gegenüber den Anleihegläubigern die Optionsanleihe jederzeit zu 106 % des Nominalbetrages vorzeitig zurückzuzahlen. Der Vorstand hat heute beschlossen, von der Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung Gebrauch zu machen. Die Gesellschaft wird eine entsprechende Ankündigung zeitnah im Bundesanzeiger veröffentlichen. Die Rückzahlung wird voraussichtlich am 3. August 2017 erfolgen.







