Stuttgart - Der Vorwurf, ein Kartell gebildet zu haben, das sich über Jahre abgesprochen haben soll, hat insbesondere die Kurse der nachrangigen Titel von VW (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) belastet, so die Börse Stuttgart.An der Börse Stuttgart hätten Anleger aber auch in der mit einem Kupon von 4,625 Prozent ausgestattet Hybridanleihe (ISIN XS1048428442/ WKN A1ZE21) Kasse gemacht. Mehr als 3,7 Millionen Euro seien in dem von Standard & Poor?s mit BBB- bewerteten Papier umgesetzt worden. Aktuell notiere die Anleihe bei 105,87. (Ausgabe 29 vom 28.07.2017) (28.07.2017/alc/n/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...