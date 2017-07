FRANKFURT (Dow Jones)--Der Linde-Wettbewerber Air Liquide hat in der ersten Jahreshälfte ein weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum sowie eine Verbesserung der operativen Marge erzielt. Der Umsatz profitierte noch von dem Airgas-Konsolidierungseffekt und zudem von positiven Währungswechselkursen. Bei den Einnahmen wiesen die Franzosen 10,29 Milliarden Euro aus, das waren 28,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Bereinigt lag der Umsatzsprung bei 5,7 Prozent. Die Gassparte leistete einen Umsatzbeitrag von 9,97 Milliarden Euro. Unter dem Strich verdienten die Franzosen 928 Millionen Euro. Das war 14,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Für das Gesamtjahr 2017 strebt Air Liquide weiterhin ein Gewinnwachstum an.

Zur Entwicklung der Gassparte sagte Air-Liquide-CEO Benoit Portier, das Geschäft habe von der beständigen Erholung des Industriehandels, den starken Volumina in den Großindustrien, einer guten zugrunde liegenden Aktivität in der Elektronikbranche und den kontinuierlichen Fortschritten im Gesundheitswesen profitiert. Geographisch hätten alle Regionen ein Wachstum gezeigt, wobei die Aktivitäten im Industriehandel und im Gesundheitswesen in den Entwicklungsländern besonders dynamisch gewesen seien.

Air Liquide hatte die deutsche Linde im vergangenen Jahr mit der Übernahme des US-Wettbewerbers Airgas an der Branchenspitze verdrängt. Airgas ist einer der größten Lieferanten von Industrie-, Medizin- und Spezialgasen in den USA und einer der größten Hersteller atmosphärischer Gase wie Sauerstoff, Stickstoff und Argon. Die Franzosen hatten für Airgas tief in die Tasche gegriffen und rund 10 Milliarden Dollar bezahlt. Mit der Übernahme bauten die Franzosen nicht nur ihr US-Geschäft deutlich aus, sondern sie wurden gemessen am Jahresumsatz von mehr als 23 Milliarden Dollar wieder zum größten Industriegasehersteller der Welt. Dies dürfte aber nur von kurzer Dauer sein. Denn nach der Fusion von Linde und Praxair wird der entstehende Konzern die Franzosen wieder vom Thron stoßen.

