New York (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für thyssenkrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) von 25,50 auf 28,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "neutral" belassen.Die europäische Stahlindustrie dürfte ein starkes zweites Quartal hinter sich haben, schrieb Analyst Fraser Jamieson in einer Branchenstudie vom Dienstag. Die Aussichten für die zweite Jahreshälfte seien aber nicht mehr ganz so rosig. Für den deutschen Stahlkonzern erhöhte der Experte seine Gewinnprognose (EPS) für 2018./edh/la Datum der Analyse: 25.07.2017

