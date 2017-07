Frankfurt - Die Renditen am deutschen Rentenmarkt scheinen sich nach dem deutlichen Anstieg Ende Juni wieder gefangen zu haben, berichten die Analysten der Helaba.Zehnjährige Bunds hätten zuletzt zwischen 0,5% und 0,6% notiert. Gleichwohl würden die Anleger nervös wirken, zumal auch andere Märkte kräftig in Bewegung seien. Allerdings hätten die jüngste Euro-Stärke und der schwächere Aktienmarkt deutschen Renten zuletzt genutzt. Auf der belastenden Seite stünden ein steigender Ölpreis, eine höhere deutsche Inflation und ein ifo-Geschäftsklimaindex, der immer neue Rekordstände aufweise. Allerdings sei es fraglich, ob diese Entwicklungen nachhaltig seien. Vor allem die euphorische Stimmung in der Wirtschaft dürfte angesichts zahlreicher ungelöster Problemfelder wie Brexit, Handel mit den USA und den Schwierigkeiten der deutschen Automobilindustrie auf dem Prüfstand kommen.

