Liebe Leser,

die Halle war gut gefüllt: Etwa 1.600 Aktionäre kamen am Donnerstag zur Hauptversammlung des Präzisionsmaschinenbauers Heidelberg Druck im Congress Center Rosengarten in Mannheim zusammen.

"Heidelberg goes Digital"

In einer Rede erläuterte der Vorstand die zukünftige Marschrichtung des Konzerns. So stellte "Heideldruck"-Boss Rainer Hundsdörfer die neue Strategie "Heidelberg goes Digital" vor. Das Konzept soll in den kommenden Jahren dazu beitragen, den Konzernfokus ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...