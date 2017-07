Die australische Investmentbank Macquarie hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Nachdem bereits die Konkurrenz starke Zahlen vorgelegt hatte und angesichts der Entwicklung an den Rohstoffmärkten, seien weder das solide Zahlenwerk von BASF noch der erhöhte Ausblick eine Überraschung, schrieb Analyst Cooley May in einer Studie vom Freitag. Die Prognose von BASF ist aus seiner Sicht zudem etwas konservativ./she/la Datum der Analyse: 28.07.2017

ISIN: DE000BASF111