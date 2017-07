Cannabis Wheaton gibt Genehmigung der TSXV für Erwerb von ABcann-Stammaktien im Wert von 15 Mio. CAD bekannt

Cannabis Wheaton gibt Genehmigung der TSXV für Erwerb von ABcann-Stammaktien im Wert von 15 Mio. CAD bekannt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - (Marketwired - 28. Juli 2017) - Cannabis Wheaton Income Corp. (TSX VENTURE: CBW) ("Cannabis Wheaton" oder "CW") berichtet, dass CW die Genehmigung von der TSX Venture Exchange zum Erwerb von Stammaktien der ABcann Global Corporation (TSX VENTURE: ABCN) ("ABcann") im Wert von 15 Mio. CAD zu einem vereinbarten Wert von 2,25 CAD pro Aktie (die "anfängliche Investition") erhalten hat. Die anfängliche Investition ist Teil einer umfangreicheren stufenweisen Investition (insgesamt die "volle Investition") der CW zur Finanzierung der Konstruktion einer weiteren 50.000 Quadratfuß umfassenden reinen Anbaufläche (der "erweiterte Produktionsbereich") in ABcanns geplantem Cannabis-Anbaubetrieb in Napanee, Ontario, bekannt als der Kimmett-Betrieb.

Die anfängliche Investition wird gemäß einem verbindlichen Übergangsabkommen (das "Abkommen") durchgeführt, das zwischen ABcann und CW am 29. Mai 2017 geschlossen wurde. Nach Abschluss der vollen Investition und Konstruktion des erweiterten Produktionsbereichs wird CW einen Anspruch auf 50% des Ernteertrags haben, der mittels des erweiterten Produktionsbereichs generiert wird (die "die Cannabis-Wheaton-Zuteilung"). Das gesamte gemäß der Cannabis-Wheaton-Zuteilung produziert Cannabis wird von ABcann durch seine herkömmlichen Vertriebskanäle (die Nettoerlöse dieses Verkaufs werden an CW überwiesen) verkauft oder auf Verlangen der CW einem anderen legalen Käufer en gros geliefert.

Chuck Rifici, Chief Executive Officer von Cannabis Wheaton, sagte: "Cannabis Wheaton ist begeistert, seine erste Investition in sein Portfolio mit Cannabis-Anbauunternehmen anzuschließen. ABcanns geschützte Anbauverfahren produzieren hochwertiges Cannabis mit in der Branche führenden Erträgen und die von CW finanzierte zusätzliche Anbaufläche im Kimmett-Betrieb, wird laut Erwartungen Cannabis Wheaton geschätzte 8.000.000 Gramm Cannabis pro Jahr liefern.

Dies ist ein aufregender Meilenstein für das Unternehmen, da er den ersten Schritt in Richtung des Aufbaus von Cannabis Wheatons proprietärer Plattform ist, die eine große Vielfalt von Cannabis-Anbauunernehmen unterstützen wird, die alle das gemeinsame Ziel teilen, ein Spitzenprodukt mittels branchenführender bester Praktiken zu erzeugen und auszuliefern."

Das Abkommen unterliegt bestimmten aufschiebenden Bedingungen einschließlich ABcanns Erhalt der zutreffenden Genehmigungen der Aufsichtsbehörden.

Über Cannabis Wheaton Income Corp. (TSX VENTURE: CBW)

Cannabis Wheaton, das durch ein Team von Branchenexperten unterstützt wird, ist das weltweit erste Beteiligungsunternehmen in der Cannabisbranche. Wir werden an der Produktion unserer Partner - lizenzierte Cannabisproduzenten und Antragsteller auf Erteilung einer Lizenz zur Produktion von Cannabis - in ganz Kanada beteiligt sein. Der Auftrag von Cannabis Wheaton besteht in der Förderung des Realwachstums unserer Beteiligungspartner, indem wir sie finanziell unterstützen und unsere kollektiven Branchenerfahrungen mit ihnen teilen.

Bleiben Sie mit uns in Verbindung

Nähere Informationen über Cannabis Wheaton und unsere Geschäftsleitung erhalten Sie auf unserer Webseite http://www.cannabiswheaton.com oder auf Twitter (@CannabisWheaton) bzw. über die Rufnummer 1-604 687 7130 oder per E-Mail an Mario@skanderbegcapital.com http://www.skanderbegcapital.com.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

