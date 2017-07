STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

US-Vorgaben und starker Euro belasten Dax

Adidas verdoppelt Gewinnprognose - Aktie hebt ab

- von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichtenredaktion -

Belastet von Kursverlusten der US-Technikwerte und einem weiterhin starken Euro ist der Dax heute leichter unterwegs und fällt kurz unter 12.100 Punkte. Adidas verdoppelt nach vorläufigen Zahlen die Gewinnprognose. Die Aktie haussiert in der Spitze mit über neun Prozent.

An der Wall Street drehte der Technologieindex Nasdaq nach Börsenschluss in Deutschland ins Minus und verlor 0,6 Prozent. Der S&P500.SPX konnte sein anfängliches Rekordhoch ebenfalls nicht halten und schloss 0,1 Prozent tiefer. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,4 Prozent höher. Am Abend hatten wir noch Zahlen von Amazon - hier gab es einen überraschenden Gewinneinbruch.

Chip-Riese Intel dagegen verdoppelt mal eben seinen Gewinn und überrascht Analysten und Anleger.

Die Furcht der Anleger vor schrumpfenden Firmengewinnen wird Dax & Co. in der neuen Woche erneut zu schaffen machen. Die Gemeinschaftswährung stieg zeitweise auf ein Zweieinhalb-Jahres-Hoch von 1,1776 Dollar. Grund die Enttäuschung darüber, dass die US Fed wohl doch nicht die Zinsen zeitnah anhebt. Dies macht heimische Waren auf dem Weltmarkt teurer. Wollen die Firmen die Verkaufspreise stabil halten, müssen sie geringere Gewinne in Kauf nehmen. Der Dax hat diese Woche verloren - Er litt dabei auch unter einer Reihe enttäuschender Firmenbilanzen. Kein Grund zur Panik: Die Konjunktur läuft rund, sagen Experten. Kommende Woche Zahlen und der US Arbeitsmarktbericht

Adidas sportlich

adidas hebt nach einer starken ersten Jahreshälfte seine Prognose für 2017 an. Der Sportartikelhersteller rechnet nun mit einem Plus beim Umsatz im fortgeführten Geschäft von 17 bis 19 Prozent, das sind jeweils fünf Prozentpunkte mehr als bislang vorhergesagt. Der Gewinn soll mit 26 bis 28 Prozent sogar etwa doppelt so stark steigen. Die adidas Aktie hausiert mit über neun Prozent.

Linde wächst - nicht genug

Linde ist auf Kurs zu seinen Jahreszielen: Der Umsatz wird mehr oder weniger stagnieren und das Betriebsergebnis um bis zu sieben Prozent wachsen. Der Umsatz klettert im ersten Halbjahr um 4,7 Prozent auf 8,7 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis stieg um 4,3 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Für Wachstum sorgten erneut vor allem das Geschäft in Europa und Asien sowie der hauseigene Anlagenbau. Linde und Praxair hatten Anfang Juni ihre milliardenschwere Fusion besiegelt, der beide Unternehmen zum weltgrößten Industriegasekonzern vereinen soll.

MTU nach Zahlen im Aufwind

Ein Quartalsergebnis über den Markterwartungen und ein optimistischerer Ausblick hievt MTU Aero am Freitag an die MDax-Spitze. Die Aktien gewinnen ein Prozent. Das Unternehmen erwirtschaftete einen operativen Gewinn von 164 (Prognose: 148) Millionen Euro und einen Umsatz von 1,286 (1,27) Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr peilt es nun Erlöse von 5,3 statt 5,1 bis 5,2 Milliarden Euro an.

Wacker wacker

Nach soliden Zahlen und einem guten Ausblick legt die Aktie des Spezialchemie-Konzerns Wacker Chemie um ein Prozent zu. Wacker steigert Umsatz leicht um 1,6 Prozent auf 1,22 Milliarden Euro. Um knapp drei Prozent kletterte der Überschuss. Dank guter Nachfrage im Chemiegeschäft erhöhte Wacker die Prognose für das operative Ergebnis im Gesamtjahr.

Salzgitter trotz Prognose-Anhebung unter Druck

Salzgitter kann mit seinen Halbjahreszahlen und dem Ausblick am Markt nicht überzeugen. Die Aktien des Stahlkonzerns fallen um etwa zwei Prozent. Vorläufigen Berechnungen zufolge versechsfachte das Unternehmen den Vorsteuergewinn auf 100,2 Millionen Euro. Auf dieser Basis peilt Salzgitter für das Gesamtjahr ein Ergebnis von 150 bis 200 Millionen statt 125 bis 175 Millionen Euro an. Dies sei dennoch enttäuschend, sagte ein Börsianer. Anleger hätten für das erste Halbjahr mit einem Vorsteuergewinn von mehr als 150 Millionen Euro und als Gesamtjahresziel mit 207 Millionen Euro gerechnet.

Börse Stuttgart TV

Die Deutsche Bank hat am Donnerstag Zahlen vorgelegt. So richtig zufriedenstellend fällt das Zahlenwerk allerdings nicht aus, wenngleich der Gewinn gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert werden konnte. Weshalb das so ist und welche Baustellen die Deutsche Bank noch zu schließen hat, erläutert Prof. Hans-Peter Burghof von der Universität Hohenheim bei Börse Stuttgart TV.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-vid eos/boerse-stuttgart-tv/?video=14324

Euwax Sentiment Index

Der Dax vollführt heute etliche scharfe Richtungswechsel auf dem Parkett. Vor allem die Marke von 12.100 Punkte scheint für etliche Anleger ein Einstiegssignal zu sein. Die Anleger an der Euwax sind heute auf der Hut, und gehen die Richtungswechsel zügig mit. Der Sentiment Index pendelt zwischen -20 und 20 Punkten.

Trends im Handel

Nach wie vor ungebrochen ist der Run auf Calls auf Alibaba nach einer Empfehlung eines Börsenbriefs aus der Vorwoche. Im gleichen Atemzug wurde seinerzeit auch Baidu und Momo genannt. Heute greifen Anleger beherzt zu beim chinesischen Internetunternehmen Momo Inc.

Die Kursstärke von adidas nutzen Anleger heute überwiegend, vor dem Wochenende Gewinne mitzunehmen.

