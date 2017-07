WOLFSBURG (dpa-AFX) - Das Angebot zu Frührente und Altersteilzeit im Rahmen des Sparpakets bei der Volkswagen-Kernmarke haben bereits Tausende angenommen. 7900 Mitarbeiter hätten bereits ein entsprechendes Angebot unterschrieben, damit sei man nah an den Planungen für dieses Jahr, sagte VW-Marken-Finanzchef Arno Antlitz in einer Telefonkonferenz mit Analysten am Freitag. Volkswagen hatte im Herbst vergangenen Jahres nach monatelangem Ringen ein Sparprogramm namens "Zukunftspakt" verabschiedet, das die Kosten der lange renditeschwachen Kernmarke mit dem blauen VW-Logo bis 2020 um 3,7 Milliarden Euro senken soll. Dazu ist auch vorgesehen, weltweit bis zu 30 000 Stellen zu streichen. In bestimmten Bereichen will VW dagegen bis zu 9000 neue Jobs schaffen./men/he

