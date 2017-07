BEDFORD (IT-Times) - Der Staubsauger-Roboterhersteller iRobot, der für seine Roomba Staubsauger bekannt ist, hat sich durch eine Übernahme verstärkt. So kauft iRobot seinen größten europäischen Händler, die französische Robopolis SAS für 141 Mio. US-Dollar in bar. Die Übernahme der in Lyon/Frankreich...

Den vollständigen Artikel lesen ...