Electronic Arts hat heute Zahlen fürs erste Geschäftsquartal vorgelegt. Die Analystenschätzungen konnte man hier zwar übertreffen. Mit dem Ausblick aufs zweite Geschäftsquartal hat man aber enttäuscht. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR schaut auf die Reaktion der Aktie. Zudem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.